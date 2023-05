REDE WERNER RECEBE PRÊMIO “MAIS AMADOS DO RIO”

A Rede Werner, com 55 lojas no Brasil e mais uma nos Estados Unidos, acaba de ser reconhecida pela Veja Rio na premiação “Mais Amados do Rio”, na categoria centro de estética e beleza. O evento aconteceu no hotel Fairmont Rio, na Av. Atlântica.

O fundador e Hair stylist Rudi Werner é considerado especialista quando se trata do embelezamento das cariocas. Não é para menos. Só no Rio de Janeiro são 47 unidades. “É com enorme alegria e orgulho que dividimos este prêmio com todos os nossos colaboradores e com a nossa Werner Academia, responsável pela atualização e formação de nossas técnicas e valores”, comemora Rudi Werner, que esteve no evento para receber o prêmio.

A rede Werner Coiffeur está no mercado de embelezamento há 35 anos e seu principal conceito é proporcionar beleza e bem-estar para as pessoas. Eles acreditam que a satisfação dos dos clientes é a junção de valores e ações da empresa, como a responsabilidade social, o cuidado com as pessoas, a qualidade e a padronização dos serviços. Em qualquer loja Werner, os profissionais têm o mesmo nível técnico e os clientes usufruem das mesmas vantagens, benefícios, tratamento e expertise.

A constante pesquisa de tendências internacionais de cabelos é, também, um dos diferenciais da empresa. Anualmente, eles estão comprometidos em lançar coleções totalmente inovadoras com visuais inspirados nas principais tendências capilares. Além de proporcionar opções para que os clientes possam se inspirar, as coleções são uma excelente ferramenta de atualização dos profissionais da rede, que fazem cursos tanto de corte quanto de coloração, a cada lançamento de coleção.

A história da rede Werner:

Rudi Werner veio de uma família de agricultores, da cidade de Santo Cristo (RS). Gaúcho de sotaque alemão, ele chegou a jogar no time infanto-juvenil do Grêmio, mas foram as tesouras que fizeram o recorte da sua carreira.

A carreira como cabeleireiro começou ainda no Sul, com cortes de cabelo – marca registrada do Rudi Werner até os dias de hoje. Ele sonhava em ir para os Estados Unidos, mas durante sua passagem pelo Rio de Janeiro sofreu um assalto e acabou perdendo todos os dólares que tinha. Por isso, decidiu ficar na cidade. Os primeiros cortes de Rudi Werner, referência em cortes atualmente, custavam em média R$5. O especialista realizava de 30 a 40 cortes por dia. É claro, nem sempre Werner acertava e deixava algumas clientes desapontadas, como ele mesmo conta.

A história é bem diferente de hoje em dia, quando Rudi Werner faz uma média de 100 cortes ao mês, com cada um custando cerca de R$400. A agenda é disputadíssima! Entre clientes, o especialista conta com celebridades como Luana Piovani, Maitê Proença, Glória Pires, Suzana Werner e outras globais. Hoje em dia o sistema da Werner Coiffeur cerca de 130 opções de corte e a cada seis meses ganha mais três a cinco novidades. Foram os tropeços do início que permitiram ao empresário uma verdadeira guinada na carreira, impulsionando-o a criar um sistema de cortes e serviços padronizados que lhe deram destaque e renderam um espaço significativo no mercado e nas franquias.