Rede Windsor Hoteis promove a sua tradicional Feijoada Carnavalesca

Após o sucesso da feijoada pré-carnavalesca, em janeiro, a folia vai continuar na Rede Windsor Hoteis. No sábado, dia 18 de fevereiro, às 13h, acontecerá a Feijoada Carnavalesca do Windsor Barra. Assim como foi no primeiro evento do ano, haverá apresentações da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, Cordão da Bola Preta, roda de samba e DJ, além da presença da musa Renata Santos.

Para cair na folia a caráter, os participantes ainda contarão com customização de camisetas e maquiagem, tudo com muito brilho, assim como pede o momento. As crianças terão à disposição o espaço Kid´s Club com piscina de bolinhas, cabana com túnel, brinquedos e mesinhas para colorir. Os menores de 4 anos precisam da companhia de um responsável. Já os maiores vão encontrar jogos de videogame, dados e de tabuleiro, sempre acompanhados por monitores especializados.

Durante o evento será servido um buffet completo de feijoada com variedade de carnes, servidas separadamente, além de saladas, pratos quentes e deliciosas sobremesas, tudo preparado pelos experientes chefs da Rede.

Entre os petiscos, o famoso caldinho de feijão, costelinha assada, bolinhos de aipim e de feijoada. No pacote de bebidas estão incluídos água, refrigerante, cerveja e caipirinha. E será oferecida uma opção vegana para as pessoas que não consumem produtos de origem animal. A versão leva feijão vermelho, tofu defumado e abóbora, acompanhados de farofa de beterraba.

“Ficamos muito felizes com a repercussão da nossa feijoada pré-carnavalesca e a expectativa é ainda maior para o sábado de carnaval. O nosso evento já faz parte da tradição da folia carioca, reunindo em um único ambiente, um dos maiores blocos de rua e ainda o espetáculo da Sapucaí com uma das mais aclamadas escolas de samba, fazendo com que cariocas e turistas possam vivenciar uma das festas mais populares do Brasil”, aponta Vitor Almeida, gerente de Marketing da Rede.

A Feijoada Carnavalesca custa R$ 600 por pessoa e os convidados receberão um abadá, que garantirá a entrada no evento. Cada criança até 5 anos será cortesia desde que acompanhada de um adulto pagante. Para crianças de seis a 10 anos, o desconto será de 50% do valor aplicado para o adulto. A partir de 11 anos já pagam o valor integral.

O evento conta como apoio da Granfino, Johnnie Walker Blonde, Perdigão e Ventury.

Serviço:

Feijoada Carnavalesca do Windsor Barra:

Dia: 18 de fevereiro – sábado

R$ 600 (por pessoa)

Horário: 13h às 18h

Local: Windsor Oceanico

Endereço: Rua Martinho de Mesquita, 129 – Barra da Tijuca

Reservas: (21) 96606-8470 (whatsapp)

Política para Crianças:

Até cinco anos, acompanhada de um adulto pagante – grátis

De seis a dez anos – 50% do valor total

A partir de 11 anos – valor integral.

Sobre a Rede Windsor Hoteis

Há 36 anos como referência no setor de turismo, a Rede Windsor possui 17 hotéis de três a cinco estrelas. Dona de um dos maiores grupos hoteleiros independentes do país, tem 15 unidades no Rio de Janeiro – entre Zona Sul, Barra da Tijuca e Centro –, além de duas unidades em Brasília.

A rede carioca conta ainda com o Centro de Convenções & Hotéis Windsor, o maior centro integrado de hotéis e eventos da capital fluminense, onde estão o Windsor Barra, Windsor Oceanico e o Windsor Tower, além do Centro de Convenções. O espaço tem 23 mil metros quadrados, 90 salões multiúsos, a maior plenária comporta até 2.500 pessoas, com capacidade de atender a um público flutuante de até sete mil pessoas. Como reconhecimento por excelência em prestação de serviços de hospedagem, gastronomia e eventos, figura em premiações nacionais e internacionais.

Além disso, a Rede Windsor pretende investir em novas frentes que reforçam a sua solidez no mercado, assim como o cuidado com os hóspedes e com o aspecto social. Com esse posicionamento, a empresa reforça alguns dos seus principais valores, como excelência, sustentabilidade e solidariedade. E com o objetivo de atrair mais hóspedes e por acreditar em novas modalidades de comercialização, buscando sempre uma personalização no atendimento, a área de Vendas da Rede Windsor adotou uma flexibilização nas tarifas dos seus hotéis, disponibilizando valores das diárias com e sem café da manhã incluído.