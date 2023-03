Rede Windsor Hoteis RJ espera 100% de ocupação para shows do Coldplay

Após adiar a tão esperada turnê “Music of the Spheres” no Brasil, no fim do ano passado, a banda Coldplay finalmente vai desembarcar no Rio de Janeiro, para shows nos dias 25, 26 e 28 de março, no estádio Nilton Santos (Engenhão). E não serão somente os cariocas que prometem lotar o estádio, milhares de turistas de várias cidades brasileiras estarão na cidade. Por conta disso, a Rede Windsor Hoteis, considerada uma das maiores do país, espera ter 100% de ocupação nas 15 unidades cariocas.

“Após o Réveillon e o Carnaval, esse é um dos eventos mais esperados do primeiro semestre e não temos dúvidas de que todos os nossos hotéis estarão com total ocupação, tanto nas regiões da Zona Sul quanto na Barra da Tijuca e no Centro. É mais um momento importante para o setor de turismo. E para quem escolher uma das nossas unidades, iremos oferecer o nosso já famoso e tradicional padrão de qualidade em serviços e atendimento”, afirma Bianca Rodrigues, gerente-comercial da Rede.

Na Cidade Maravilhosa, a Rede Windsor tem 15 unidades, de três a cinco estrelas. Na Zona Sul, Miramar by Windsor, Windsor California, Windsor Excelsior, Windsor Leme, Windsor Florida, Windsor Plaza, Windsor Copa, Windsor Martinique e Windsor Palace. Na Barra da Tijuca, Windsor Barra, Windsor Marapendi, Windsor Oceanico e Windsor Tower, e no Centro, Windsor Guanabara e Windsor Asturias.

Sobre a Rede Windsor Hoteis

Há 36 anos como referência no setor de turismo, a Rede Windsor possui 17 hotéis de três a cinco estrelas. Dona de um dos maiores grupos hoteleiros independentes do país, tem 15 unidades no Rio de Janeiro – entre Zona Sul, Barra da Tijuca e Centro –, além de duas unidades em Brasília.

A rede carioca conta ainda com o Centro de Convenções & Hotéis Windsor, o maior centro integrado de hotéis e eventos da capital fluminense, onde estão o Windsor Barra, Windsor Oceanico e o Windsor Tower, além do Centro de Convenções. O espaço tem 23 mil metros quadrados, 90 salões multiúsos, a maior plenária comporta até 2.500 pessoas, com capacidade de atender a um público flutuante de até sete mil pessoas. Como reconhecimento por excelência em prestação de serviços de hospedagem, gastronomia e eventos, figura em premiações nacionais e internacionais.

Além disso, a Rede Windsor pretende investir em novas frentes que reforçam a sua solidez no mercado, assim como o cuidado com os hóspedes e com o aspecto social. Com esse posicionamento, a empresa reforça alguns dos seus principais valores, como excelência, sustentabilidade e solidariedade. E com o objetivo de atrair mais hóspedes e por acreditar em novas modalidades de comercialização, buscando sempre uma personalização no atendimento, a área de Vendas da Rede Windsor adotou uma flexibilização nas tarifas dos seus hotéis, disponibilizando valores das diárias com e sem café da manhã incluído.

Fonte: www.turistandonorio.com.br