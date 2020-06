Regiões tropicais e sessões de massagem promovem relaxamento e lazer para turistas

Rio de Janeiro, Tailândia e Havaí, são destinos procurados por turistas de todo o mundo. Quem não gosta de curtir as férias conhecendo novos sabores e paisagens paradisíacas em um lugar com clima agradável?

Esses e outros elementos atraem todos os anos, turistas que querem aproveitar as férias em um lugar ensolarado e com opções para lazer e relaxamento. Segundo o Ministério do Turismo em seu anuário estatístico, em 2019, chegaram ao Rio de Janeiro mais de um milhão e duzentos mil turistas ao longo do ano. Outro fato curioso é que, ainda segundo o Ministério do Turismo, as pesquisas dos últimos anos indicam que cerca de 90% dos turistas demonstram interesse em retornar à cidade no futuro.

No âmbito internacional, Havaí e Tailândia são bastante procurados por turistas que se interessam pelo clima tropical e atrativos da cultura local. No caso do Havaí, boa parte dos visitantes chegam dos Estados Unidos, já que o local é considerado como parte do país norte-americano. Idioma, moeda e proximidade são facilidades que conquistam esse público. Outra característica marcante da região é a fama das belas praias com ondas gigantes que atrai há anos surfistas de todo o mundo. Quem viaja para o Havaí procurando um pouco mais de tranquilidade, também pode se surpreender com a massagem lomi lomi, uma técnica típica da região, que serve para relaxar a musculatura e é aplicada com movimentos que lembram as ondas do mar. No caso da Tailândia, uma série de fatores chamam a atenção de turistas dos perfis mais variados, mochileiros viajando sem muito luxo, famílias, casais, todos encontram diversão no país asiático. Belas praias, templos antigos, festivais tradicionais e boa comida por preços acessíveis, agradam quem visita a Tailândia. Outro elemento bastante presente na cultura local são as massagens. Utilizadas como pratica terapêutica, ou opção para o relaxamento, as tradicionais técnicas de massagem tailandesa conquistaram o mundo e é possível ter acesso a um pouco dessa cultura até mesmo no Brasil.

Aqui no Brasil, homens e mulheres buscam por massagistas e clínicas especializadas em massagem, que oferecem um leque de opções, possibilitando ao cliente optar por algumas das técnicas citadas entre diversas outras, trazidas de outros países há bastante tempo ou através de opções mais modernas.

Mercado em ascensão

Apesar das fragilidades que o mercado do turismo pode ter por conta de fatores globais, os ramos relacionados à saúde e ao bem-estar do brasileiro seguem com otimismo em comparação com anos anteriores. A preocupação com alimentos mais saudáveis e bons hábitos tem se tornado cada vez mais popular entre homens e mulheres. O Caderno de Tendências 2019/2020, divulgado pelo Sebrae aponta o conceito de “Self-Care” como um novo aspecto cultural em nosso país. Optar por alimentos mais saudáveis, praticar atividade física, yoga e massagens estão sendo cada vez mais difundidos, despertando a curiosidade. Serviços que não eram desejados como prioridade de consumo da maioria das pessoas passaram a ser cotados entre suas prioridades. Grandes cidades já apresentam ascensão para este mercado. O número de spas, clínicas e massagistas no Rio de Janeiro vem aumentando, por exemplo, gerando novas oportunidades de negócios e postos no mercado de trabalho.

O cenário pós pandemia também indica que a retomada do turismo irá se basear bastante no turismo doméstico. Restrições para entrada de brasileiros, desvalorização do real e outros fatores farão com que boa parte dos turistas brasileiros optem por viagens dentro país, mudando um pouco o perfil do visitante que costuma chegar ao Rio de Janeiro.

Além disso, passagens mais baratas e menos burocracia com a documentação podem ser fatores decisivos na hora de escolher seu próximo destino para viajar.