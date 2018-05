Relações bilingues. Melhor aprender idioma por amor

O tema deste artigo é realmente muito interessante. Vamos falar sobre relacionamento

amoroso e o aprendizado de idiomas.

Fica mais fácil aprender um idioma se houver amor

envolvido? Sabemos que o mundo possui 7 bilhões de pessoas de diferentes países,

culturas e nacionalidades, mas se existe algo sem fronteira, é o amor.

Vamos supor que você é brasileiro (a), solteiro (a) e na intenet começou a puxar papo

com um (a) japonês (a). Depois, surgiu um sentimento mais forte entre vocês e a vontade

de encontrar ficou maior. O maior problema além da distância entre os dois países,

poderá ser a comunicação entre vocês. Se o (a) asiático (a) não souber falar inglês

corretamente, só resta um ensinar ao outro o idioma nativo. Você poderá ensinar o

português e ele (a) te ensinar o japonês.

Não precisa ir tão longe, se você encontrar alguém aqui da América do Sul, bons

professores de espanhol poderão te ajudar a ter um relacionamento mais estreito com a

outra pessoa. Realmente a tecnologia nos coloca em situações favoráveis e devemos

aproveitá-la sem sombra de dúvidas. Os aplicativos estão aí para provar isso, então, vale

a pena observar e testar alguns deles para melhorar o seu aprendizado.

O amor de fato aproxima as pessoas e e houver dedicação e paciência de ambas as

partes, certamente este relacionamento ficará mais fácil e a comunicação fluirá sem

maiores problemas. Lembre-se que sinais e gestos são poderosas formas de

comunicação, portanto, no começo do relacionamento, será essencial. Assim que for

aprendendo o idioma do outro as conversas fluirão com mais naturalidade.

O casal pode estudar junto na internet vendo filmes, ouvindo músicas, escutando audio

books, lendo sites de notícias e quando surgirem as dúvidas, ficará mais fácil administrar

e explicar todo o processo. A vida é muito interessante e sua alma gêmea pode estar no

outro lado do planeta, e não há obstáculo algum que possa atrapalhar o romance de

vocês. Lembre-se que tudo corre conforme o destino quer, portanto, tenha fé que não

ficará sozinho (a) pelo resto da vida.

Leve em consideração que traduções literais das expressões nem sempre são bem

vindas, pois, cada país possui uma cultura diferente e explicações para as palavras

devem ser respeitadas. Nem sempre em português uma palavra terá o mesmo sentido em

japonês e vice versa.

Podemos dizer que cientificamente não nada provado no tocante a eficácio do amor no

aprendizado de idiomas, mas uma coisa é certa: se o amor for verdadeiro irá superar

várias barreiras de comunicação e isso é muito bom. Falar um idioma é sempre bom em

todas as circunstâncias, portanto, se você tem um amor a distância e não consegue se

comunicar, não desanime! Deixe as coisas acontecerem normalmente e um ensina ao

outro a língua pátria. Ensine os gestos e expressões e também as gírias que a conversa

entre vocês será totalmente diferente. Uma coisa é certa: não há fronteiras para o

verdadeiro amor!

