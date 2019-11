Relaxamento e exclusividade num Spa urbano irresistível!

Situado no Vogue Square Fashion Hotel, o MVogue Spa oferece ritual de beleza e relaxamento completo em esquema de Day Spa.

Aliar beleza, saúde e bem-estar em um só local. Esta é a proposta do MVogue Spa, que para comemorar a chegada do final do ano está oferecendo pacotes de tratamentos exclusivos com preços promocionais, perfeitos para presentear no Natal. É a oportunidade ideal para relaxar e se cuidar dos pés à cabeça num ambiente tranquilo e aconchegante.

O Day Spa de Ervas Energizantes é um dos protocolos mais procurados no espaço de beleza. No pacote estão inclusos os procedimentos de esfoliação facial, máscara de ouro e hidratação, além de esfoliação corporal e massagem relaxante com óleo medicado, produto composto por ervas naturais dotadas de princípios relaxantes.

Em busca de proporcionar uma experiência completa de bem-estar, o MVogue Spa ainda oferece como cortesia uma Baby Chandon Passion a todos que se submeterem ao procedimento, que dura 120 minutos e atualmente sai por apenas R$ 199 reais. Vale a pena conferir esse e vários outros tratamentos do MVogue Spa que alia atendimento personalizado a um serviço de alta qualidade. Tudo isso num ambiente sofisticado, que conta com uma vista privilegiada para o mar da Barra da Tijuca.