Repórter fotográfico Marcos Homem é contemplado com o troféu Mosquitão.

O repórter fotográfico Marcos Homem recebeu mais um prêmio. Na última quinta feira, 21 de novembro de 2019 o fotógrafo carioca radicado em Cabo Frio há mais de uma década foi contemplado com o troféu Mosquitão. O seu documentário Luthier do PVC foi escolhido pelo júri como melhor documentário exibido no Cine Mosquito. O filme mostra o talento de Jhonny Almeida, um luthier e músico autodidata que constrói instrumentos musicais a partir do lixo. Usando principalmente canos de PVC Jhonny ressignifica aqueles objetos e ensina música e lutheria na periferia de Cabo Frio.

O Cine Mosquito, criado por Jiddu Saldanha, é o mais antigo Cine Clube de Cabo Frio em atividade contínua. Surgiu em 2008 como braço exibidor do projeto Cinema Possível.

Completou 10 anos de atividade em 2018 e no ano de 2019, todas as sessões foram dedicadas à entrega do troféu Mosquitão, um prêmio oferecido para os realizadores que ajudaram, com sua obra, a garantir as exibições de curtas-metragens durante as 87 edições do evento.

Assista o filme: https://www.youtube.com/watch?v=WwF8_eQ3KYw&t=13s

Prêmios

*Prêmio de Melhor Documentário Regional no Festival de Cinema de Macaé 2013 (Troféu Tales de Moraes)

*Prêmio de Melhor Som no Festival Audiovisual Vera Cruz (Favera), Goiânia 2014

*Prêmio de Melhor Documentário no Cine Mosquito, Cabo Frio 2019

Seleção Oficial:

Mostra Internacional de Música de Olinda (MIMO) 2011

Festival Tela Digital 2011, TV Brasil

Curta Doc 2011, SescTV

Festival de Cinema de Macaé 2013

Festival Visões Periféricas (Rio) 2011

Festival Curta Cabo Frio 2011

Mostra Curta na Praça 2011

Mostra Cine Cultura Cabo Frio 2011

Realização: Os 13 Filmes

Apoio: Gaia Cinevideo

Ficha Técnica

Direção: Marcos Homem

Ano: 2011

Gênero: Documentário/Música

Local: Cabo Frio, RJ – Brasil

Entrevistados: João Batista, Maestro Nando Carneiro, Nicélia Maia, Mônica Pereira, Cau Barros

Entrevistas: Lucas Müller

Direção de Fotografia:Marcos Homem

Roteiro: Marcos Homem

Fotografia: Lucas Müller, Marcos Homem, Raphael Martins

Produção: Juan Gomes, Aline Novais, Beatriz Ebecken, Thuany Motta

Som direto: Andrews Gomes, Yuri Rodrigues

Iluminação:Raphael Martins

Edição: Leandro Oliveira