Representatividade Negra na Mídia

No Brasil, Apenas 20% dos jornalistas se declararam pretos ou contra 77%. Já o percentual de mulheres nas redações é de 36,6%. Donos de negócios neste mercado caem para cerca de 3%.

No próximo dia 19 de novembro, comemora-se o Dia do Empreendedorismo Feminino e, no dia 20, celebra-se o Dia da Consciência Negra. Aproveitando a data, sugerimos uma pauta sobre negócios consolidados e comandados por Kelly Couto, uma mulher negra que veio de comunidade carente do Rio de Janeiro e hoje é empresária no mercado de comunicação e tem carreira internacional. A executiva, que além de jornalista, é agora a mais nova sócia de uma das maiores Agências de Marketing Global e mostra o poder e a importância da representatividade no mercado de mídia.

Kelly Couto assume posição como Sócia e Executiva de Novos Negócios na TW&C Global

A Jornalista e Empresária, que tem entre seus negócios, a Revista Capital Econômico, assumirá projetos de expansão de uma das maiores Agências Marketing e Publicidade do mundo

A TW&C, Agência de Marketing e Publicidade Global, passa a ter uma nova sócia a partir deste mês: a empresária Kelly Couto.

Com mais de 15 anos de experiência na área de negócios, a executiva carrega um longo portfólio no mercado de mídia e comunicação, nos ambientes ON e Offline.

Tendo passagens por alguns veículos de comunicação, dentre eles Finance One – Agência de Notícias que pertenceu ao Grupo UOL, com mais de 15 anos no mercado, Kelly será responsável por desenvolver e acompanhar projetos que enxergam a necessidade de estabelecer a melhor relação e comunicação entre marcas e consumidores, bem como as novas gerações.

A jornalista e empresária, que atualmente vive em Massachussets (USA) – um dos importantes polos financeiros, comerciais, educacionais e tecnológicos do mundo -, segue ainda mergulhando de cabeça em busca de conhecimento e desenvolvimento profissional para apoiar áreas de inovação e qualidade da agência. “As expectativas e apostas são altas com a parceria. Darei o meu melhor para fazer cumprimento do nosso planejamento estratégico que é seguir consolidando a TW&C como uma Agência Global e Inovadora, e que acompanha, incansavelmente, as transformações do mercado”, afirma a nova Sócia da companhia.

Representatividade Negra na Mídia

Filha de empregada doméstica que mal sabe assinar o próprio nome e tendo começado como Operadora de Telemarketing – onde trabalhou por anos no setor, Kelly segue construindo e fortalecendo uma linda carreira na área de Comunicação & Marketing e inspirando muitas outras pessoas, especialmente as mulheres negras. E quando se fala em representatividade no Mercado de Mídia então, a inspiração é ainda maior.

Isso porque, em estudo realizado sobre Perfil Racial da Imprensa Brasileira, pelo Portal dos Jornalistas/Jornalistas & Cia, em parceria com o Instituto Corda – Rede de Projetos e Pesquisas e do I’Max , concluiu que as presença dos negros na Imprensa são de 20% contra 77% dos brancos. E dentre esta porcentagem, 70% dos negros são assalariados e apenas 3,7% donos de negócios. “Não é sobre estar à frente de negócios no mercado de mídia e comunicação. É sobre poder mostrar a força que podemos ter, principalmente para nós, mulheres, que temos pouquíssima representação neste meio”, conclui a empresária Kelly Couto que, além de ser dona de negócios de mídia, representa um mercado que também é comandado timidamente ainda pela força feminina: Mercado Econômico e Financeiro.

A TW&C Global

Presente no mercado há duas décadas, e comandada pelos sócios Holger Xavier Jr e Rodrigo Duarte, a TW&C Global possui um extenso portfólio, que alcança marcas como LG, Medley, Zap, Itaú, Grupo Universal, Citroën, Gafisa, Sebrae, Bioleve, entre outros.

Com metodologia ágil de gestão e técnica, a Agência busca entregar estratégias, soluções e tecnologias para criar experiências digitais com alto impacto nos negócios, seja reduzindo o ciclo de vendas, gerando mais receita ou melhorando a retenção dos seus clientes.

