RESENHA FEST vai proporcionar emoções e sucessos de flashback no Vumbora  

Eles prometem não deixar ninguém parado e lotar o Vumbora Bar, sábado, 15, dentro do Mackenzie, no Méier, na segunda edição da RESENHA FEST. Com os DJ`s Ulisses Leão, Alfredo, J Castro, Móises JR e Loryy comandando a diversão, além do grupo RESPIRA FLASHBACK levando os passinhos para o público dançar, a partir das 18h, a expectativa e fazer todos vibrarem. Além de lotar o Vumbora que para eles tem virado a casa do Flashback

– Agora o Point do Respira Flashback é o Vumbora! Uma casa tranquila de gente bonita, gente do bem, procurando só diversão e alegria. Aqui é ótimo, com um clima mais arejado, não é sufocante, quem quiser vai para pista, dança, sua, depois vai tomar um arzinho, no espaço ao ar livre, senta, conversa, depois volta para a pista e vai dançar de novo – observa a integrante do grupo de dança RESPIRA FLASHBACK Jana Camarte.

Apresentando sucessos dos anos 70,80 e 90 difícil é ver alguém parado ou deixando de cantar e vibranr com letras que marcaram épocas em suas vidas.

– São músicas que fazem a gente viajar no tempo, cada música é um pulso no coração e você vê que o pessoal vem dançar com a gente, com essa boa energia que vem destas canções e contagia a todos. Venham curtir e relembrar ótimas emoções – convida a simpática e animada Jana