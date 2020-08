Restaurante Afro Gourmet comemora 2 anos com novidades no menu

O restaurante é um dos únicos dedicados à gastronomia africana no Rio

“Uma cozinha de resistência e afeto”. É assim que a chef Dandara Batista define o seu Afro Gourmet, que completa dois anos em agosto. Para celebrar a data, ela criou novos pratos que resgatam a ancestralidade africana e baiana. Outro motivo para comemorar é a reabertura do salão do restaurante no dia 07/08, após meses fechado só atendendo a pedidos de delivery.

Atum à moda de Cabo Verde

Cred_Fabiana Cavalcante

Os favoritos dos clientes

A chef se inspirou na viagem feita ao continente africano no fim de 2019 para criar diversos receitas. Da paradisíaca Ilha do Sal, o Atum à moda de Cabo Verde (R$ 39) – lombo de atum assado,com molho de cebola roxa e tomate, acompanhado de Canjiquinha cremosa – vai encantar os paladares. Dandara conta que o peixe é muito consumido no local.

Para os apreciadores de camarão…

Da Nigéria, a chef apresenta o Assaro (R$ 25) – caldo à base de inhame, com pimenta, limão e gengibre. Um camarão VG adorna o prato e confere ainda mais sabor a esta receita única.

A chef também pesquisa a influência dos sabores africanos em outros países da América do Sul. Um de seus achados é o Arroz de Coco afro-colombiano (R$ 42) – arroz cozido em caramelo de açúcar mascavo escoltado por camarões VG e vinagrete de Banana da Terra. O grão processo de cozimento faz com que o arroz ganhe uma linda cor.

Polvo Assado com Batata Baroa – Cred_Fabiana Cavalcante

O Polvo Assado com Batata Baroa (R$ 45) é outro prato em que o fruto do mar é a estrela. Com sabores baianos arretados, o Vatapá de Moqueca de Camarão é servido com um fresquíssimo peixe do dia (R$ 40)

Arroz Vermelho de Rabada com Agrião – Cred_Fabiana Cavalcante

Na ala das carnes, o Arroz Vermelho de Rabada com Agrião (R$38) oferece uma mescla de sabores surpreendente. A Novidade para os vegetarianos é o Ragu de Cogumelos com levíssimo Purê de Batata Doce (R$ 35).

Arroz de Hauçá –

Cred_Fabiana Cavalcante

Aclamado pelos fieis frequentadores da casa no Grajaú, o Arroz de Hauçá (R$ 40) não pode faltar na festa. Esta saborosa receita nigerina tem como base o arroz de coco e leva carne seca refogada com molho de camarão feito com leite de coco e azeite de dendê. Esse último prato carrega a história da chegada do povo Hauçá ao Brasil. Eles vieram da Nigéria e aqui foram chamados de Malês, termo usado no século XIX para designar os negros muçulmanos que sabiam ler e escrever em árabe.

Onde tudo começou?

Idealizado pela chef Dandara, o Afro Gourmet era um evento mensal itinerante, que reunia gastronomia e cultura africana na região central da cidade. Com o sucesso da iniciativa, ela passou a ser convidada para participar de feiras e eventos, principalmente os ligados à comunidade negra. Autodidata em culinária africana, ela une as experiências adquiridas em viagens à África a técnicas que aprendeu no curso de chef executivo da Universidade Cândido Mendes para revelar novos sabores aos cariocas.

Protocolos de Biossegurança

O restaurante segue todas as recomendações dos órgãos de saúde, como a disponibilização de álcool gel, distanciamento das mesas e o uso de máscaras por todos os colaboradores. Além disso, a limpeza dos ambientes e a higienização dos utensílios é constante. Tudo para que os clientes se sintam seguros e à vontade no nosso Afro Gourmet.

Serviço:

Restaurante Afro Gourmet

Rua Barão do Bom Retiro, 2316, loja A – Grajaú

Horário de Funcionamento





Sexta-feira – 17h às 22h





Sábado – 12h às 22h





Domingo – 12h às 17h

Telefone: (21) 3489-7354

restauranteafrogourmet@gmail.com

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Delivery: entrega própria no telefone / Ifood, Rappi e Ubereats.