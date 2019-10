Restaurante Otto na Tijuca promove 15° Festival de Palmito Assado na Casca

Imagine uma iguaria que era um alimento dos índios Guaranis, virou ícone da gastronomia brasileira, foi descoberto recriado e servido pela primeira vez por Otto Grunewald, o Otto, em 1985, em São Paulo. Só pela história do O Palmito Assado na Casca já dá prazer em provar.

A nobre delícia será a estrela principal do 15° Festival de Palmito Assado na Casca, que apresentará receitas inéditas e sabores surpreendente, no restaurante na Tijuca. Segundo OTTO o palmito é servido inteiro e preparado à mesa, traz acompanhamentos diferentes e é uma experiência gastronômica incrível.

– Este prato celebra o encontro da civilização moderna com nossas raízes aborígenes e resgata parte da cultura gastronômica desse povo

Desde 2004, o Otto Bar e Restaurante, na Tijuca, é uma referência na gastronomia local e considerado o principal point da Tijuca. O empresário procura sempre novidades e Otto revitalizou a área da Rua Uruguai produzindo diversos festivais.

São várias receitas, da cozinha Guarani, com sabores da cozinha contemporânea brasileira e de outros países. Otto traz mais de 20 tentações que levam para prazerosas descobertas. Opções como o Palmito Assado na Casca. Palmito In Natura Assado na Casca – Deliciosas dicas como Vegano ao Molho de Azeite e Ervas, por R$ 38,00 / Ao molho de Manteiga e Salsa, por R$ 36,00. Ou ainda – Ao Molho de Manteiga e Alcaparras, por R$ 38,00. E o clássico – Ao Perfume do Bosque, molho de ervas aromáticas batidas em azeite extra virgem, coberto com pedaços de tomates frescos temperados, salpicados com castanha granulada e manjericão, por R$ 42,00.

OTTO Tijuca – Rua Uruguai, 380 Tijuca – Tel: 2268-1579 – Aberto diariamente das 12h às 1h – Aceita todos os cartões