Restaurantes do Rio preparam ceias de natal

JÁ É NATAL E ALGUNS DOS PRINCIPAIS RESTAURANTES DO RIO PREPARAM CEIAS DE DAR ÁGUA NA BOCA

Uma das épocas mais gostosas do ano está chegando! O Natal e o Ano Novo, além de simbolizarem o período de confraternizações e agradecimento pelo ano que termina, também trazem uma explosão de sabores da gastronomia, que embalam ceias fartas e muito saborosas entre amigos e familiares. Pensando nisso, diversos restaurantes da cidade se preparam para oferecer o melhor de suas cozinhas aos comensais, que vão aproveitar as datas de maneira prática e saborosa.

No charmoso Leblon, o aconchegante Uh Lalá, famoso por seu buffet saudável e criativo, as delícias começam pelas opções de entradinhas, que contam com as delicadas Saladas de grão de bico com bacalhau em lascas, cheiro verde e batatinhas (R$126); de quinoa com cenoura, vagem e salsão (R$110); e de legumes cozidos (R$70), cenoura, brócolis, batata, vagem e nabo. Os comensais também poderão saborear as deliciosas empadas de palmito, frango ou camarão (R$42, seis unidades); os Quiches de alho poró ou cebola (R$83), de queijo com damasco (R$85) e de salmão, bacalhau, frango com cogumelos e kanikura com pêra (R$120); o Caneloni recheado com bacalhau, passas brancas e alho poró (R$160), o Couscous marroquino com castanhas, hortelã e legumes (R$110); a Tortelette de tomate com creme de queijo (R$ 48, seis unidades); a Pasta de salmão com alcaparras (R$25); e os clássicos Bolinhos de bacalhau nas versões mini (R$110, o cento) e médio (R$8, a unidade).

Dando sequência, a casa planejou mais de dez pratos, como o Pernil acompanhado com batata doce, melado e gengibre R$290 aproximadamente 3Kg); o Lombo temperado com suco de abacaxi (R$190 acima de 1Kg e meio assado); o Bacalhau (Foto) (R$259 o quilo), com suculentas lascas de lombo com castanhas portuguesas, louro, pimenta biquinho e tomatinho confitado; o Peru com uvas e vinho do Porto (R$250 para 5 pessoas) e Tender Bolinha temperado com vinho branco e mostarda dijon (R$87), ambos podendo ser servidos ser inteiros ou fatiados. Terá ainda o Tender semi-osso preparado com melaço de romã (R$300) e o Peixe dourado, namorado ou vermelho, assado com espumante, alcaparras e louro, podendo ser pedido inteiro (R$120) ou filé (R$150). Aos amantes de carne, a casa separou o tenro Medalhão de filé mignon (R$140), que pode ser pedido ao molho Uh Lalá, preparado com conhaque, ou ao molho poivre, clássica receita francesa à base de pimenta verde, ambos vendidos também separadamente, respectivamente, por R$60 e R$38. Para acrescentar ainda mais sabor ao capítulo dos assados, destacam-se o suculento Lagarto black angus, recheado ao molho rosti (R$110), preparado com o próprio caldo da carne; o tradicional Peito de peru recheado (R$140), servido inteiro ou fatiado; e o Chester (R$120), recheado com frutas secas ou legumes. Esse ano, a casa preparou também três saborosas opções de recheios: salgado, preparado com linguiça artesanal, bacon, farinha de mandioca, migalhas de pão com azeite, cenoura e sals&at ilde;o; doce, preparado com passas, ameixa seca, temperos surpresa e molho do Porto e azeite; e sem glúten, preparado com farinha de mandioca, azeite, temperos surpresa e frutas secas.

Como acompanhamentos, há as opções farofa de cenoura e castanhas (R$65); farofa brasileira (R$60), com ovos, azeitona, bacon; farofa rica, com frutas secas e castanhas de caju (R$70); batatas gratinadas (R$ 60); batatas novas ao murro, assadas com orégano e azeite português (R$56); batatas doces caramelizadas, assadas ou sauté (R$66); legumes verdes salteados no azeite e ervas (R$70); arroz de limão (R$45); arroz com frutas secas (R$70); arroz de cereais com passas brancas, amêndoas e semente de romã (R$85); e lentilha com paio (R$ 65).

Para quem preferir cear mais ao sabor do mar, há a opção de encomendar peixes assados como o Salmão fresco recheado (R$120); o Namorado fresco recheado (R$110); e os filés de Salmão (R$165), Congro Negro (R$125), e lombo de Bacalhau (R$280). Todos podendo ser preparados ao molho de frutas vermelhas e romã (R$70); poivre (R$38); frutas amarelas (R$60), preparado com abacaxi, laranja e damasco; vinho (R$45); ou cogumelos (R$56).

Outra novidade são os combos delivery para duas pessoas, onde é possível pedir delícias como o Lombo suíno ao molho de abacaxi com cebolas carameladas, acompanhada de farofa com castanhas, milho e salsa (foto) (R$130); o Frango ou chester assado no molho de laranja guarnecido de farofa de cenoura, banana e batatas assadas com tomatinho confitado (R$120); e o Bacalhau gratinado com alho poró e azeite português, batatas ao muro, pimentão verde e azeitonas (R$180).

Na hora da sobremesa para adoçar o paladar, a lista inclui Mousse de iogurte com coulis de romã (Foto) (R$90 para 6 pessoas); Tronco de Noel (R$90), um delicioso rocambole recheado com damasco e morangos; Noel (R$65 para 6 pessoas), um saboroso bolo de Natal preparado com chocolate, especiarias, café, frutas secas e melado, decorado com o rosto do Papai Noel; as tradicionais Rabanadas (R$29 com no mínimo 6 unidades); Manjar inteiro com calda de ameixa (R$60 para 10 pessoas); Pudim de tapioca (R$110 para 15 pessoas); Pudim de caramelo (R$70 para 10 pessoas); Torta light de maçã (R$65 para 4 pessoas); Alfajor rec heado com doce de leite (R$36 com 6 unidades); e Mousse de chocolate (R$70 pote para 6 pessoas). Calda extra pode ser pedida pelo valor de R$10.

As encomendas para o Natal devem ser feitas até dia 19 de dezembro e para o Ano Novo até o dia 27 de dezembro. O cliente pode optar entre buscar a encomenda no restaurante após o meio-dia no dia 31 ou delivery na Zona Sul, Tijuca e Barra.

Já o Terra Brasilis, na Urca, vai oferecer sua varanda, debruçada sobre o mar da Praia Vermelha, com a belíssima vista do Pão de Açúcar, para que a festa fique ainda mais animada! A casa também preparou três pacotes de ceias, que prometem servir bem qualquer estilo de evento.

O Pacote 1 (R$120 por pessoa) conta com sete opções de entrada, que vão clássico Couvert de Pães Artesanais à delicada Salada Caprese servida na cestinha de parmesão , passando pelas deliciosas Bruschettas (foto), com uma seleção de doze aperitivos como Bolinho de Feijoada, Camarão Empanado e Torresminho de Peixe , além de bebidas como água, refrigerante, suco, caipivodka, caipisake e cerveja .

O Pacote 2 (R$130 por pessoa) inclui, além das bebidas, entradas e aperitivos, quatro opções de grelhados, como o saboroso Galeto e o Linguado, que podem ser servidos ao molho de manteiga de ervas, mostarda dijon, madeira, chimichurri ou campanha, acompanhados de farofa de ovos, salada verde, arroz branco, arroz de brócolis, arroz integral, batata rústica, batata portuguesa, legumes no vapor ou feijão. Entre as sobremesas é possível escolher a Banana flambada com sorvete de tapioca; Brownie de chocolate com sorvete de creme, a Mousse de chocolate ou maracujá, o Petit Gateau de chocolate com sorvete de creme, o Sorvete de queijo com goiabada ou o Tiramisú. Por fim, delicioso café para recarregar as energias.

Mas se a ideia é uma comemoração mais completa, aposte no terceiro pacote (R$150 por pessoa), que inclui as opções do Camarão com shitake e batata baroa (Foto), da Caldeirada de frutos do mar, da Moqueca de Peixe, da Moqueca de camarão, do Bobó de camarão (Foto) e da Feijoada como opções de pratos principais. As outras delícias dos pacotes 1 e 2 também estarão inclusas.

Todos os pacotes incluem serviço e são pagos os primeiros 50% no ato da reserva e o restante no dia da mesma.

Os entusiastas do tradicional sabor de comida caseira do Adega do Cesare, também vão poder, para o Natal, contar com uma deliciosa seleção de clássicos da casa preparadas carinhosamente pelo chef João Ribeiro e divididas em duas opções.

A primeira opção é dedicada aos assados (R$133 e serve duas pessoas) e conta com o clássico natalino Peru à Califórnia, acompanhado de frutas como goiaba, pêssego, abacaxi, figo, ameixa em compota, entre outras; o terno Pernil à Brasileira, acompanhado de batatas, farofa brasileira e arroz branco; o dourado Leitão à Brasileira, guarnecido da mesma maneira que o pernil; e o suculento Cabrito à caçadora, guisado de cabrito cozido com molho de bacon, petit pois, presunto e acompanhado batatas noisette e arroz.

A segunda, tem como estrela principal o bacalhau (R$159 e serve duas pessoas), que pode ir à mesa à Portuguesa (Foto), onde o macio lombo de bacalhau é grelhado e guarnecido com brócolis, batatas cozidas, ovo cozido, cebola e pimentão verde; ou à Gomes Sá (Foto), no qual o tenro lombo de bacalhau é desfiado e servido com batatas coradas, azeitonas, ovo cozido e cebola.

Os cardápios natalinos podem ser encomendados até o dia 23 ou degustados durante o almoço no restaurante, que vai funcionar até às 15 horas no dia 24 e 25 de dezembro.

Mas assim como Natal, o Réveillon também merece uma mesa farta e especial. Por isso, a casa também preparou opções de ceias que vão deixar o ano novo muito mais saboroso.

No primeiro cardápio (R$175), a festa começa com os dourados Bolinhos de Bacalhau; a deliciosa Casquinha de Siri; a tradicional Sopa Leão Veloso; e couvert, como opções de entrada. Entre os pratos principais, é possível escolher o suculento Medalhão à Piamontese, o tenro Pernil à Brasileira, o Peru à Califórnia ou o Salmão com arroz e brócolis. E para adoçar o paladar, as opções de& nbsp;sobremesa são o clássico Pudim, refrescantes S orvetes, a torta Alemã ou de Limão, além de frutas da época.

Já no segundo cardápio (R$195), repetem-se as opções de entradas e sobremesas, mas dedica-se os pratos principaismais aos sabores do mar, tendo o Camarão à Grega; o Bacalhau à Moda; o Filé de Badejo ao molho de camarão; o Polvo a Minhota, como deliciosos representantes.

Cada cliente pode montar seu menu completo com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa dentre as sugestões de um dos cardápios escolhido. As bebidas e a taxa de serviço são cobradas à parte.

Ainda em Copacabana, o tradicional oriental Azumi traz para os seus clientes o Okonomi Zushi (Foto), que quer dizer sushi a seu gosto e nada mais é do que uma forma divertida e informal de comer sushi, com cada pessoa montando o seu, com o recheio de preferência.

Nessa modalidade de serviço são oferecidas duas opções: servida no próprio Azumi ou delivery. Em ambas um kit básico e um passo a passo para a criação dos temakis são disponibilizados para grupos de dez pessoas a um valor fechado de R$500, podendo ser ampliado a um custo de R$50 para cada comensal excedente. O kit inclui Shari (arroz de sushi), Atum,Salmão, Peixe Teriyaki, Salmão Skin, Pepino, Tenkasu (casquin ha de tempura), Dashimaki (omelete a moda japonesa), Fruta, Cebolinha, W asabi, Nori, Shoyu, Teriyaki ( molho para teriyaki), mas pode ser acrescido camarão(R$70) ou ovas (R$200), e precisa ser reservado com no mínimo um dia de antecedência.

Mas caso você queira uma experiência um pouco mais completa, com a tradição da ambientação oriental, o restaurante também disponibiliza um profissional da casa para auxiliar o cliente na montagem de uma mesa tipicamente japonesa a um custo de R$150. Esse “mimo” refere-se a um atendimento complementar, mas ainda dentro do conceito informal do delivery e não da preparação de um banquete, mesmo assim atraente se a ideia é surpreender os amigos, tornando o momento realmente marcante.

Entretanto, para o Natal, o serviço estará disponível apenas no próprio restaurante ou para a retirada do kit pelo cliente até o dia 23 de dezembro.

Seguindo o roteiro, rumo à Barra da Tijuca, o restaurante Halteres Gourmet, localizado no complexo esportivo Rio Sport Center, preparou um cardápio super prático e personalizáveis para ambas as datas.

Entre as sugestões, estão o Chester Assado (3kg), por R$280; o Peru Tradicional Assado (3Kg por R$380); a Picanha Suína, que custa R$96 o quilo, o Tender Assado (R$140/Kg), Empadão de Bacalhau (R$120 o quilo), Empadão de Camarão (R$78/Kg) e Empadão de Frango (R$65 o quilo) feito com massa leve, frango desfiado, cebolinha e temperos selecionados; a Lasanha de Camarão, que custa R$90 o quilo e a Torta de Bacalhau, à base de lascas finas de b acalhau, temperadas no azeite, com cebola, azeitona e massa cremosa de batata (R$140/Kg).

Já os acompanhamentos podem ser Arroz à Grega (R$50/Kg), Arroz com Lentilha (R$42/Kg), Arroz Com Nozes (R$60/Kg), Bolinho de Bacalhau (R$38, 12 unidades), Farofa (R$40/Kg), M aionese (R$58/Kg) e Salpicão de Frango (R$68/Kg).

As sobremesas fecham a noite com chave de ouro. Podendo ser escolhidas Rabanadas (foto) (R $60 a dúzia), preparadas com pão de trigo especial, cortado em fatias, com leite, leite condensado, passadas no ovo, depois na farinha de rosca e fritas, a Torta de churros ou Torta de Nozes (R$120 cada uma).

As ceias também estão disponíveis em formato fechado dividido em três categorias: Bronze (R$800 e para até 5 pessoas), que conta com Chester, Tender, Farofa, Maionese, Arroz à Grega ou Simples, Salada de Bacalhau, Torta de Nozes e Rabanadas (12 unidades) e uma garrafa de vinho como brinde; Prata (R$950 para até 8 pessoas), com Chester, Tender, Peru, Salpicão, Farofa, Arroz à Grega ou Com Nozes, Salada de Bacalhau, Bolinhos de Bacalhau (12 unidades), Torta de Nozes e Rabanadas (12 unidades) e igualmente uma garrafa de vinho como brinde; e Ouro (R$1.300 para até 12 pessoas), com Pernil, Peru, Tender, Salpicão, Arroz à Grega ou Simples, Salada de Bacalhau, Lasanha de Camarão, Farofa, Bolinhos de Bacalhau (12 unidades), Torta de Nozes e Rabanadas (24 unidades) e uma garrafa de espumante como brinde.

Tudo pode ser encomendado por telefone ou e-mail até o dia 18 de dezembro com entrega feita em domicílio.

Pronto! Agora é só escolher a ceia que melhor combina com a sua confraternização e aproveitar.

Serviços:

Uh Lalá

Rua Aristides Espínola 88, Lj A/C, Leblon – 2279-4473

Almoço: Seg a dom, 11h30m às 16h. Bar: Seg a quin, das 19h30m à meia-noite. Sex e sáb, das 19h30m às 1h.



Terra Brasilis