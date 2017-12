Reveillon 2018 no Coisa de Carioca

Quiosques de Copacabana preparam festa para começar o ano com o pé direito

Para quem deseja curtir a chegada de 2018 em grande estilo, o Coisa de Carioca preparara uma comemoração especial. O Quiosque localizado no meio da orla de Copacabana, em frente à Rua Constante Ramos, concentra tudo que a cidade tem de melhor: ambiente aconchegante, sanduíches, saladas, entradas, pratos principais, cardápio infantil, sobremesas, drinks clássicos, musica animada, cerveja especiais e, claro, pé na areia como exige a etiqueta carioca.

No Menu, quitutes batizados com gírias populares que fazem o maior sucesso na região. Para entrada, o Tirando Onda (R$68,00) – deliciosos anéis de lula à dorê servidos com molho rosê da casa, o Tá Ligado(R$25,00) – dadinhos dourados de tapioca com queijo coalho servido com geleia de pimenta, as Novinhas (R$29,00) – super porção de manjubinha crocante e o Chapa Quente (R$32,00) – aipim frito servidos com uma saborosa manteiga de garrafa. Os partos principais, além de generosos, são excelentes opções para quem desejar degustar em grupo, como o Na Moral da Diretoria! (R$104,00) – chapa de frutos do mar com irresistíveis camarões com casca, anéis de lula à dorê e filé de salmão servidos com batatas fritas crocantes e o Show de Bola (R$98,00) – filé mignon aperitivo acebolado servidos com aipim crocante na manteiga de garrafa e queijo derretido. Para quem optar por pratos individuas, o Caraca (R$39,00) – camarão com chuchu servido com arroz de coco ou o É Nóis! (R$51,00) – iscas de mignon ao molho madeira com arroz branco, farofa de bacon, banana à milanesa e ovo frito são ótimas opções.

O Carioca fitness não foi esquecido, o Sarado (R$21,00) – salada de alface crespa, abacaxi, cenoura ralada, queijo minas com molho de vinagre balsâmico e o Tranquilão (R$24,00) – tirinhas de frango, alface crespa, rúcula, cenoura ralada, crisp de bacon servidos com molho de mostarda e mel fazem parte do extenso menu. Os sanduíches não poderiam ficar de fora, o Podrão do Bem (R$32,00) – Hambúrguer artesanal com mozarela, alface, tomate ou o Podrão Especial (R$34,00) – Burguer com blend de carnes especiais com recheio de cheedar e maionese artesanal de alho são acompanhados de batatas fritas. Para fechar com chave de ouro, o Desencana (R$11,00) – mousse de chocolate e o Vamos Zoar (R$11,00) – cuscuz de tapioca com leite condensado e raspas de coco queimado são as sobremesas viciantes da casa.

Na carta de drinks, clássicos como o Pina Colada (R$22,00) – deliciosa combinação de rum, abacaxi e coco, o Sex on the Beach (R$22,00) – vodka licor de pêssego, suco de laranja e grenadine, o Alexander(R$22,00) – licor de cacau, creme de leite, conhaque e canela, além do Cuba Livre (R$22,00) – rum, Coca-Cola e suco de limão. Além de Batidas, Mojitos, Espumantes, Destilados, Chopps e claro, as cervejas artesanais.

Serviço:

Endereço: Av. Atlântica, S/N – Quiosque 29 – Copacabana, RJ – Telefone: (21) 3802-2030 www.coisadecarioca.top – Facebook/coisadecarioca – @coisadecarioca

Horário: de 21h às 03h

Valor do Lounge: R$ 440,00

Valor da Mesa: R$ 540,00

Desconto especial para grupos acima de 10 pessoas.

Onde comprar os ingressos para o evento: http://coisadecarioca.wixsite.com/reveillon

Melhor ponto da orla de Copacabana, com segurança, banheiro privativo, grande área coberta e buffet ALL INCLUSIVE com

Café da Manhã!

INFORMAÇÕES GERAIS

O Coisa de Carioca está estrategicamente posicionado próximo aos principais pontos de fogos da orla! Para a grande virada, teremos total segurança com acesso restrito, grandes áreas cobertas e banheiros privativos.

​ Confira as informações adicionais:

​