Réveillon da Atlética Vila Isabel oferece ritmos variados e muita fartura pelo oitavo ano

São sete anos seguidos considerada como a melhor noite da virada da Zona Norte e a diretoria do clube pretende manter o charme e o sucesso do Réveillon da Associação Atlética Vila Isabel.

Com uma fartura de dar inveja, único dos clubes a oferecer banho de piscina durante todo o evento e muita música, a presidente garante que os convidados saem sempre elogiando.

– Podem ter certeza que nossa festa é inigualável. Teremos delícias como Espeto de cani com manga, Bolinho de bacalhau, Salada Waldolf, Chester Assado ao molho de Laranja, Feijão Fradinho com bacalhau, Peru a Califórnia, pudim, manjar e muito mais. Teremos animação de dois artistas e ainda participação de uma escola de samba. É um Reveillon extremamente familiar, tranquilo e com muita animação – destaca Yolanda Braconnot.

Durante a festa o DJ Cebolinha vai comandar a pista, a banda ‘Realidade’ tocará todos os ritmos e o Samba do Timbó vai criar o clima de carnaval no carinhosamente conhecido Vilinha.

Para curtir a maior passagem de ano do mundo um telão exibirá a queima de fogos da praia de Copacabana e a partir da meia-noite ritmistas e passistas vão animar o público sambando e festejando a chegada de 2020.

SERVIÇO – Réveillon da Associação Atlética Vila Isabel – Terça, das 21h às 03h Rua Boulevard Vinte e Oito de Setembro, 160 Vila Isabel – Informações: 2204-1640 / whatsapp: 96477-0075

