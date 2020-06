RICK LAMÔNICA – GUSTAVO SALLES – MC NIEL, Sábado/06 – Às 15 Horas, Live no Youtube

imagem divulgação

E as lives continuam para alegrar as tardes e noites não só de uma cidade, região, mas de todo o Brasil, pois é isso que os shows on lines estão proporcionando aos amantes da música, seja ela qual for o ritmo.



O atual The Voice Kid Gusttavo Salles, que encantou os jurados do reality e todo o país, com sua voz e interpretação de sucessos sertanejos vai ser responsável por um set da tarde. No seu repertório, Bruno e Marrone, Henrique e Juliano, Gustavo Lima, entre outros;

O funk vai estar presente, com um dos maiores destaques do segmento, MC Niel, que tem nos hits “Já Fui Feliz Com Ela” e “Foi Bom Te Encontrar”, quase 100 milhões de views, no Youtube e mais de 100 milhões de download, nas plataformas digitais. Em sua apresentação, os batidões citados e os sucessos do momento;

O carioca Rick Lamônica traz em seus shows, a veia do sertanejo universitário, sem esquecer os modões e o som da viola. Desde sua adolescência, o ritmo já estava definido como sua verdade musical, mesmo morando na Cidade Maravilhosa, onde o samba, pagode e o funk dominam. Com 26 anos e 10 de palcos, comanda ainda uma empresa na área de entretenimento.

“Quem quiser ajudar, vai estar disponível dois códigos QR, para doações a serem entregues a músicos independentes, que estão passando necessidade. E são muitos, infelizmente”. Avisa Rick.

“Vai ser uma experiência muito legal, participar desta live, com o Rick e o MC Niel, segmento diferente da minha linha musical, mas sou fã de muitos artistas do funk. E a ação de doações é muito importante, pois precisamos praticar a solidariedade. Também lembrar que não estamos livres de contágio do Covid-19. Se puder, fique em casa, se proteja e proteja a quem você ama”. Ressalta Gusttavo, que tem 14 anos e esta participando da 5ª edição do The Voice Kids.

Uma tarde recheada de ritmos, boa música e muita alegria. Um sábado à tarde com festão, através do canal do youtube, Rick Lamônica Oficial, mas cada um em sua casa. Separados, mas juntos virtualmente seremos muito mais forte nesta pandemia.

SERVIÇO:

#FicaEmCasaECante, com Rick Lamônica, Gusttavo Salles, Mc Niel

Data: 06 de junho (sábado)

Horário: A partir das 15h.

Onde: – https://www.youtube.com/channel/UCzq6QX3shJJPD98zd5fg_qA

Faixa etária: LIVRE

Info: 21 99920-7522