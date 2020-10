💙🐈🐾 Rifinha relâmpago de Primavera 💐🌹🌸🌼

Olá amigos! Mais uma vez estamos precisando de ajuda com nossos 53 resgatinhos por conta das altas despesas veterinárias, além dos custos mensais do Projeto e contamos demais com a sua colaboração!!!

Gastos com consultas, medicamentos e alimentos

A Rifinha é relâmpago porque estamos com mais de 9 mil reais de dívidas acumuladas na Citta Vet (vejam o descritivo) e nessa semana ainda tivemos emergências veterinárias com 3 resgatinhos: Angel, Pirata e Juliana! Angel e Pirata estão gripadinhos, mas estão em tratamento em casa. Já a Juju está com problemas na coluna porque ela já tem idade, sabem? Além dos custos com exames e consultas, gastamos demais com remédios. Fora isso, Pirata terá que ser submetido a uma rinoscopia, pois há forte suspeita de pólipo nasal e Juju ainda irá precisar de sessões de acupuntura!

Adoção responsável

Ufaaa!! E ainda temos a bebê Raika que foi resgatada sábado passado embaixo de um carro, numa rua movimentada e só ontem passou por consulta, exame de sangue e FIV e FELV! Raika tem cerca de 50 dias e está disponível para adoção responsável no Rio de Janeiro!! Mesmo sem condições não podíamos deixá-la pra trás, pessoal!! Não tínhamos como fechar os olhos para essa bebê indefesa! Mais do que nunca, precisamos da ajuda de todos que se importam! Gratidão 🙏🙏🙏

🌻🌻🌻RIFINHA DE PRIMAVERA🌻🌻🌻

SORTEIO: 10/10/20 às 21h

🌺CADA NÚMERO CUSTA 30 REAIS

🎁Prêmio 1: Altar de São Chiquinho da Simininas + caneca em porcelana com tema de gatinho

🎁Prêmio 2: Caderno de gatinho + Caneta Gatinho com Pompom + Estojo de Pelúcia de Gatinho

CONTAS PARA DEPÓSITO

ITAÚ

AG. 6140

CC. 36929-6

Patrícia Baars

BB

AG. 4240-4

POUP. 6739-3

VARIAÇÃO 51

Patrícia Baars

BRADESCO

AG. 1075

CC. 054883-9

Sergio Pereira