Rio contratará cerca de 5 mil profissionais de saúde para combate ao Coronavírus. Veja como se inscrever

A Prefeitura do pretende contar com 5 mil profissionais da área de saúde para combater a Pandemia do novo Coronavírus, os profissionais serão contratados pela empresa Muinicipal RioSaúde, que substituiu as OS´s.

Os primeiros contratados serão encaminhados para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, considerado o Quartel General de combate a Covid 19, pois trata apenas de casos relacionados a doença. O Hospital tem capacidade para 381 leitos, dos quais 182 são de UTI adulto e 19 de UTI pediátrica e funciona também como como um centro de capacitação profissional no combate à epidemia

Os profissionais de saúde poderão ser alocados no Hospital Federal de Bonsucesso, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e no Hospital de Campanha do Riocentro, que está em construção no Pavilhão 3.

Os contratos terão validade enquanto durar a crise sanitária e poderão servir para repor vagas de profissionais que precisaram se afastar por terem os sintomas da doença ou por fazerem parte de grupos de risco.

Para se inscrever no processo seletivo acesse:

http://prefeitura.rio/rio-saude/processo-seletivo/