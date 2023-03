Rio de Janeiro está entre as cidades que mais falam palavrão, revela pesquisa

Os palavrões são uma parte extremamente comum da linguagem informal em muitas culturas ao redor do mundo, e no Rio de Janeiro isso não é diferente. De fato, palavrões são frequentemente usados na fala cotidiana na cidade maravilhosa, seja para expressar emoções fortes, para adicionar ênfase a uma afirmação ou simplesmente para fazer parte do vocabulário coloquial do carioca, que é conhecido por ser um povo extrovertido, descontraído e bastante irreverente.

No entanto, é importante ressaltar que o uso excessivo de palavrões pode ser visto como ofensivo, agressivo ou vulgar em algumas situações, principalmente em ambientes mais formais. Em algumas famílias, grupos sociais ou religiões, os palavrões são considerados inapropriados e podem ser desencorajados ou até mesmo proibidos, dependendo dos valores e costumes de cada comunidade.

Um aspecto bastante curioso dos palavrões no Rio de Janeiro é que eles podem variar significativamente de acordo com a região da cidade. Em algumas áreas, palavrões são usados com muito mais frequência do que em outras, e alguns podem ser mais comuns em determinados bairros, comunidades ou até mesmo entre grupos de amigos. É importante lembrar que o uso de palavrões pode ser bastante subjetivo e pode depender do contexto, da intenção e da relação entre as pessoas envolvidas na conversa.

Pesquisa

A Preply, plataforma de ensino de idiomas online, recentemente realizou uma pesquisa detalhada para identificar os municípios brasileiros onde ocorre maior frequência no uso de palavrões. A pesquisa buscou analisar a média diária de palavrões falados por um brasileiro, além de identificar os momentos em que as pessoas tendem a xingar mais.

Os resultados revelaram que Fortaleza, Brasília e Rio de Janeiro lideram a lista das cidades brasileiras onde as pessoas mais usam palavrões em média, com uma média diária de cerca de 8 palavrões. Manaus aparece em terceiro lugar na lista das cidades com mais palavrões diários, registrando uma média de cerca de 6 palavras de baixo calão por dia. São Paulo e Belo Horizonte ocupam o segundo lugar na lista, com uma média de 7 palavrões diários.

No entanto, São Luís, localizada no estado do Maranhão, se destaca como a cidade com a menor média de uso de palavrões entre todas as cidades analisadas na pesquisa. Segundo a pesquisa, a média de uso de palavrões na cidade é de apenas um por dia.

Outro dado interessante revelado pela pesquisa é que os homens brasileiros tendem a xingar mais do que as mulheres. De acordo com os resultados da pesquisa, em média, os homens xingam 8,48 vezes por dia, enquanto as mulheres xingam em média 5,35 vezes por dia.

Além disso, a pesquisa constatou que os brasileiros são mais propensos a usar palavrões dentro de casa, com 47,83% dos participantes admitindo que xingam com mais frequência em casa do que em outras situações. Isso pode estar relacionado ao fato de que as pessoas tendem a se sentir mais confortáveis em sua própria casa e, portanto, mais propensas a se expressarem de forma mais livre e casual.

Embora a linguagem vulgar seja comum na cultura brasileira, a pesquisa também descobriu que uma grande parte da população, cerca de 56,99%, se incomoda com a linguagem vulgar de outras pessoas. Isso sugere que, embora a cultura brasileira seja conhecida por ser mais descontraída em relação à linguagem, ainda há muitas pessoas que consideram os palavrões e xingamentos desnecessários e ofensivos.

É importante destacar que o uso de linguagem vulgar e ofensiva pode ter consequências negativas, especialmente no ambiente profissional. Portanto, é preciso ter cuidado para não ofender colegas de trabalho ou clientes com linguagem inadequada e respeitar a diversidade linguística e cultural de todos.

Conclusão

Em um ambiente social onde o uso de palavrões é rotineiro, é comum notar que as opiniões se dividem entre aqueles que não conseguem evitar proferir essas palavras, aqueles que escolhem cuidadosamente o momento e o lugar para utilizá-las e aqueles que se sentem incomodados com o uso dessas expressões.

Independentemente de nossa posição em relação ao assunto, é inegável que as palavras de baixo calão, juntamente com as gírias e expressões populares, desempenham um papel importante na comunicação dos brasileiros.

A fim de investigar qual cidade brasileira usa mais palavrões, a Preply realizou uma pesquisa entre os dias 2 e 7 de novembro de 2022. Foram entrevistados 1.639 brasileiros residentes em 15 cidades diferentes do país, com o critério de que tivessem residido na cidade por pelo menos 12 meses. Para determinar qual cidade tinha o maior número de xingamentos, os entrevistados foram questionados sobre quantas vezes proferiam palavrões em seu dia a dia, e os resultados foram compilados para cada cidade.