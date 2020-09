Rio de Janeiro ganha agência de turismo exclusiva LGBTQIA+

Pelo visto o ano não está perdido para aqueles que acreditam no crescimento do mercado em 2021, mesmo com boa parte das empresas paradas ou pensando em fechar as portas por causa da pandemia, dois amigos lgbts estão abrindo uma agência de turismo exclusiva para comunidade LGBTQIA +.

O público LGBTs gasta em média três vezes mais em viagens turísticas, permanecendo 2,5 vezes mais tempo em média que os turistas heterossexuais segundo o levantamento.



Me nego a ficar de braços cruzados e repetindo o texto das outras pessoas, se referindo que o ano de 2020 está perdido. Temos que ter esperança e já tentar começar 2021 focados na retomada das atividades e crescimento – relata um dos responsáveis da agência, Cristian Lins.

Nossos clientes precisam ter esse espaço exclusivo deles, para eles e por eles. Sou um homem trans, e meu sócio Rodrigo Fraga também é do meio LGBTQIA+ , então não tem porque ficarmos vendo nossa comunidade sendo vista como minoria em quase tudo.

Estamos começando animados, por enquanto, no mundo virtual, até estarmos 100% liberados para abrirmos nossa loja física. Estamos escolhendo os melhores pacotes de viagens para oferecer a eles. Vamos oferecer não só viagens, mas passeios, trilhas, festas, shows e eventos, onde eles serão bem recebidos por iguais e por quem sabe que eles merecem respeito por serem eles mesmos.

Tudo será feito dentro das normas de segurança contra o covid 19, então estamos tranquilos.

Empresas e parceiros podem entrar em contato com a gente, que aqui tem espaço para todos que respeitam e sabem da nossa luta, relata Rodrigo Fraga, que também tem muitos amigos e amigas torcendo para tudo dar certo.

Teremos uma parte social muito legal, cadastro de amigos que indicarem outros amigos, que poderão ter passeios e viagens de graça, links das principais ongs e grupos de apoio a lgbts, onde também poderão fazer denúncia contra homofobia, para ajuda com defensoria pública, acolhimento de pessoas lgbts.

Em parceria com outras agências, vamos doar um valor ao final de um prazo, para abrigos de animais, a cada compra finalizada. Esse é nosso diferencial, não ficarmos igual uma pérola dentro de uma ostra, vamos somar com quem merece toda essa diferença.

Nosso guia está indo pra gráfica e teremos a talentosa amiga Gabrielly Rodin na nossa capa e em nosso conteúdo com todo seu talento.