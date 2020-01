Rio Eco esporte retorna com programa que leva cariocas e turistas a conhecerem ainda mais o Rio de Janeiro

Mês de janeiro conta com “turismo camarada” na Pedra do Pontal todos os sábados

Conhece a Pedra do Pontal? Ainda não? Este mirante incrível com 500m de altura revela a beleza das praias da macumba e do Pontal no Recreio dos Bandeirantes. E, os apaixonados por trilhas e ecoturismo poderão conhecer com a Rio Ecoesporte, este e outros atrativos do . No mês de janeiro, será possível conhecer a Pedra do Pontal aos sábados. Interessados em praticar rapel também terão esta oportunidade no passeio, com 20 metros de altura, do topo da pedra é comum a prática do esporte. Para essa opção, basta agendar previamente, e efetuar um pagamento mínimo de R$50 para o equipamento. Já para a trilha, basta chegar no horário marcado, num dos sábados.

O programa busca reunir amantes da natureza interessados em conhecer os quatro cantos da cidade. Com uma equipe especializada em esportes na natureza, todos os finais de semana são promovidos roteiros com retribuição voluntária. Informações: telefone 21 99742-9191 ou pelos e-mails: receptivo@rioecoesporte.com.br, rioecoesporte.turismo@gmail.com.

Sergio Tavares, idealizador do projeto conta sobre a alegria em retornar com a iniciativa. ‘Estamos na alta estação, época bastante aguardada por muitos e esperamos que o público possa curtir e aproveitar para conhecer pontos turísticos nem sempre visitados da nossa cidade.

Destino: Pedra do Pontal

Data: 11,18 e 25 de janeiro – sempre aos sábados

Horário: 8h

Nível: Leve

Ponto de encontro: Barraca da Rio Ecoesporte na base da Pedra, no Posto 12 – Recreio

Endereço: Av. Lucio Costa 17.360 no Recreio dos Bandeirantes – no posto 12

Telefone: 2199742-9191

Valor: Retribuição voluntária