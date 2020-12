Rio Fashion Day volta à Tijuca com Maratona de Natal

A Rio Fashion Day, uma das feiras de moda e gastronomia mais importantes do Rio de Janeiro, volta à Tijuca com a ‘Maratona de Natal da Rio Fashion Day’. A edição vai acontecer nos dias 12 e 13 de dezembro no Tijuca Tênis Clube.

– Estamos muito felizes em voltar à Tijuca. Nossas primeiras edições foram aqui e poder trazer a Rio Fashion Day com essa edição especial é muito importante para nós – diz Ana Beatriz Freitas, uma das organizadoras da feira.

A feira volta seguindo os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS).

– Teremos todo o cuidado necessário para essa retomada. Contamos com controle de lotação com entrada única no evento, aferição de temperatura de clientes e expositores, totens de álcool em gel 70% espalhados por todo o local, máscara de proteção obrigatória para clientes e expositores, proteção nas barracas de comida entre público e produto, higienização das mesas a cada uso com álcool em gel 70% e distanciamento de 4 m² entre as mesas – ressalta Gustavo Libonati, organizador do evento.

A edição trará mais de 50 marcas da moda com descontos especiais para a ocasião. Além disso, haverá um festival com várias delícias gastronômicas com diferentes opções de receitas.

A entrada será gratuita e todas as marcas aceitarão compras nos cartões de crédito e débito.

Rio Fashion Day – Maratona de Natal no Tijuca Tênis Clube

Dias 12 e 13 de dezembro

Sábado de 13h às 21h

Domingo de 13h às 21h

Local: Tijuca Tênis Clube

Rua Conde de Bonfim, 451 – Tijuca

Entrada gratuita

Realização: Hi! Innovation