Rio recebe 49ª Congresso Brasileiro de Geologia

Inscrições com desconto foram prorrogadas para o Congresso que deverá reunir 4 mil interessados com 2.175 trabalhos inscritos

Com o tema central ‘Conhecer o passado para entender o futuro’ acontece de 20 a 24 de agosto, no Centro de Convenções Sul América, no Rio, o 49º Congresso Brasileiro de Geologia e as inscrições, com desconto especial e parcelamento em duas vezes terminam domingo, 1º de julho. O Congresso é considerado o maior evento das Geociências na América Latina e deve reunir cerca de quatro mil profissionais da indústria, comércio e serviços, pesquisadores, professores, estudantes (graduação e pós-graduação) das diversas áreas de conhecimento, das Ciências da Terra.

Serão apresentados temas que envolvem as Geociências, seja na área aplicada ou teórica/acadêmica, além da comunidade em geral. A inscrição é válida também para o 9º Simpósio do Cretáceo do Brasil e o 7º Simpósio de Vulcanismo e Ambientes Associados, que acontecem paralelamente.

A programação contará com as sessões temáticas “Geociências, Sociedade e Desenvolvimento Sustentável’, ‘Recursos Minerais e Energéticos’, ‘Tectônica e Evolução Geodinâmica’, ‘Estratigrafia, Sedimentologia e Paleontologia’, ‘Geofísica e Geotecnologia’ e ‘Investigação Básica em Geociências’, com especialistas dos Estados Unidos, Portugal, Argentina, Austrália, Noruega e Alemanha apresentando palestras. Haverá outras atividades paralelas, como minicursos, excursões e concurso de fotografia.

Serão apresentados mais de dois mil trabalhos técnicos e científicos além de sessões sobre temas relacionados com a formação básica dos profissionais da área de Geologia, o mercado de trabalho, e mesas redondas sobre temas como Segurança do Trabalho, Defesa das Instituições Públicas de Geologia e da Ciência Brasileira, Petróleo e Gás e Meio Ambiente e Licenciamento.

SERVIÇO

Centro de Convenções Sul América – Av. Paulo de Frontin, 1 – Cidade Nova

Interessados devem acessar o site https://www.49cbg.com.br/inscricoes.php.

Associados em dia da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG): R$ 820

Estudante de graduação R$ 300

49º Congresso Brasileiro de Geologia – https://www.49cbg.com.br/

Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) – http://www.sbgeo.org.br/