Rio recebe Congresso Internacional de odontologia promovido pela SBOI

Vários profissionais vão se reunir para promover conhecimento, inovação, conceitos de bem-estar, saúde e beleza. De 18 a 20 de outubro acontece o II Congresso Internacional de Odontologia e Saúde Integrativa (SBOSI), no hotel Radisson, na Barra da Tijuca, RJ, organizado pela da Sociedade Brasileira de Odontologia e Saúde Integrativa (SBOI)

Destinado a cirurgiões-dentistas, médicos, biomédicos farmacêuticos e profissionais da área de saúde, que possuam visão da filosofia integrativa, o congresso abordará temas ligados tratamentos com Laser, Microbiota, Terreno, llib Postura, Fascias, Nico, HOFFI, Hipnose, Frequenciais, Quânticos, Biológica, Biorresoncia e Termografia. Serão apresentados workshops, cursos interativos e expositores com 19 palestrantes nacionais e internacionais. Segundo a (SBOI), o intercâmbio entre os profissionais será um dos destaques do II Congresso Internacional de Odontologia e Saúde Integrativa

– Queremos promover uma mudança de paradigma. Levantar a discussão sobre os assuntos. Nossos palestrantes vão incentivar a capacitação, a leitura e o estudo. A Odontologia Integrativa promove a saúde em aspecto global, aborda as técnicas convencionais da odontologia e diferentes terapias complementares, por isso é de extrema importância treinar (e muito) antes de colocar em prática – aconselha a presidente da SBOI Cristina Gottlieb. A SBOI tem parceiros como a FBIE (Fundação Brasileira de Inteligência Emocional), CRO RJ, IBDS (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Saúde), Health Tech, Sinergia, Leandro Cunha e Daniel Petrocelli.

II Congresso Internacional de Odontologia e Saúde Integrativa. De 18, 19 e 20 de outubro. Hotel Radisson, Av. Evandro Lins e Silva, 600 – Barra da Tijuca, – RJ, 22631-010. Informações e inscrições: Dra. Cristina Gottlieb / @cristina.gottlieb, (21) 97200-7330 / https://www.sbosi.com.br / contato@sbosi.com.br