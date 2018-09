Rio recebe ‘Moleca 100 Vergonha’ e ‘Malla 100 Alça’

O Sport Club Mackenzie apresenta o Forró Romântico em dose dupla, sábado, 01/09. O FORROZÃO DO LOURO leva ao palco do clube no Méier as bandas ‘Moleca 100 Vergonha’ e ‘Malla 100 Alça’ para uma noite especial com muitas canções de amor e também um arrasta-pé arretado.

Conhecida como uma das mais românticas do Brasil a banda ‘MALLA 100 ALÇA’ se consolidou em 10 anos com canções como: “Amo Amar Você”, “Flores, Vinho e Solidão”, “Vida Minha” e mais. Tanto amor talvez seja pelos cantores Marcelo Mello e Rayane Façanha serem casados, “não é fácil ver seu marido sendo agarrado por várias mulheres, mas é só o carinho de fãs’ – revela a esposa e componente da banda

SERVIÇO

FORROZÃO DO LOURO com as Bandas ‘MALLA 100 ALÇA’ e ‘MOLECA 100 Vergonha’ – Sábado, 01/09, a partir das 22h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 98187- 4476 (whatsapp) – Ingressos a partir de R$ 10,00