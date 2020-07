RIO #SEMLIMITES. No desafio de realizar uma produção audiovisual independente com alto padrão de qualidade, surge RIO #SEMLIMITES, um projeto pensado para a web/streaming gravada no final de 2019, sendo lançada em junho deste ano. Primeira série brasileira LGBT+ disponível pela Amazon, tem cinco episódios. Um dramedy, drama com pitadas de humor. Uma busca pelo amor, sem barreiras ou preconceitos e censura, com a velocidade da contemporaneidade.

Conflitos e aventuras de três jovens de classe média

Conta a história de Ricardo, Isabel e Olivia, três jovens de classe média, de família pós-moderna, que dividem não só o espaço onde moram, mas também seus medos, angústias, frustrações, desejos e expectativas. Suas histórias contam com amigos que, a cada episódio, trazem novos conflitos e aventuras à trama, com o cotidiano afetivo de pessoas, de uma grande metrópole, desvendando as questões sentimentais de cada um, sem fazer distinção entre orientações sexuais e identidades de gênero.

Em Rio #SemLimites: Giordanna Forte, atriz, cantora e DJ, vivendo Isabel, uma artista plástica, bissexual, descolada e animada; Patrícia Elizardo (O Outro Lado Do Paraiso, da Rede Globo), interpretando a Olivia, que tem sua heterossexualidade em cheque, escritora e instigada por natureza; Rogério Garcia (ator, produtor e curador do teatro Nathalia Timberg) é Ricardo, um promoter de festas que tenta se convencer de que é “ex gay” após uma desilusão amorosa;

Ricardo Duque, ator com mais de 20 novelas, desde Pecado Capital/1998, Malhação/2004 e atualmente em Salve-se Quem Puder, na Rede Globo, que, juntamente com Leo Paes Leme (ator, atualmente em várias produções, sendo exibidas na Amazon, Meus Dias de Rock – Globoplay, Rio #semlimites/Prime Vídeo e em cartaz em Jovens Polacas, no Now/TelecinePlay), o Jota são produtores que oferecerão um personagem à Paola, só que Jota tentará se aproveitar dela.

Uma mulher misteriosa, que arranca suspiros…

Leandro Baumgratz, ator com vários papéis em novelas, entre elas Terra Prometida da Record, no papel de Dudu, o melhor amigo de Ricardo. Alexandre Mello, diretor, ator e professor. Fundou o curso de interpretação na UniverCidade/Rio faz o pai de Olivia, o advogado Oscar; Drayson Menezes, ator, produtor, diretor e preparador, integrou o elenco de Segundo Sol, novela da Globo, vive Lucas, ex-namorado de Ricardo e Lavinia Bizotto, preparadora corporal da Rede Globo, coreógrafa, bailarina e atriz, como Paola, uma mulher misteriosa, que arranca suspiros de Alex.

Dirigida por Felipe Bretas (Multiphocus) e escrita por Viv Schiller (de “RED”) e Paula Sattamini (Multiphocus). Em síntese, a série retrata a vida como ela é: nua, crua, árdua e deliciosamente sedutora. RIO #SEMLIMITES série LGBT+ está disponível no serviço da Amazon Prime no Brasil, também no LOOKE e em finalização para entrar na http://chillrussia.ru/, plataforma russa.

Serviço rio #semlimites

1ª Temporada / 5 episódios

Onde:

Prime Vídeo/Amazon – https://www.primevideo.com/storefront/home/ref=atv_nb_logo

Looke – https://www.looke.com.br/search/Rio%20Semlimites

Informações: (21) 97928-9796

Idade: 16 anos

Direção: Felipe Bretas – Diretor e produtor executivo na produtora Multiphocus Arte & comunicação. Responsável pelo documentário em curta-metragem #vemprarua, além dos longas, Era Só Mais Um Silva e do premiado O Último Virgem.

Redes Sociais:

Facebook.com/riosemlimites

Instagram: @riosemlimites

Ficha Técnica rio #semlimites:

Elenco: – Ricardo/Rogerio Garcia( – Isabel/Giordanna Forte – Olivia/Patricia Elizardo – Dudu/Leandro Baumgratz – Lucas/Drayson Menezes – Oscar/Alexandre Mello – Alex/Ricardo Duque – Jota/Leonardo Paes Leme – Paola/Lavinia Bizottom

Criação e Roteiro: Viv Schiller e Paula Sattamini

Produção: Paula Sattamini e Felipe Bretas

Produção Executiva: Multiphocus

Direção de Fotografia: Guga Millet

Direção de Arte: Paula Sattamini

Figurino: Joanna Millet

Imprensa: @ricardo.araujo.nascimento / (21)98373-6735

Realização: Multiphocus Arte & Comunicação

Obs: Indicada ao RIO WEBFEST 2019 como melhor série brasileira, melhor direção, melhor atriz (Patricia Elizardo) e melhor drama.

Gostou desse artigo? Então compartilhe o Rionoticias em suas Redes Sociais!