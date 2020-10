Nesta sexta-feira, 9ª GP Vinhos do Brasil anuncia os campeões da maior prova às cegas de vinhos brasileiros disponíveis no mercado.

O aguardado anúncio dos produtos e produtores com melhor performance acontecerá a partir das 17h em transmissão ao vivo pelo canal Chef TV e Youtube do Grupo Baco Multimídia

Hoje é o último dia de prova às cegas da 9ª GP Vinhos do Brasil, certame que conta com um time renomado de 31 jurados, e que em quatro dias degustaram 1309 amostras, de 144 vinícolas, em 51 categorias. Nesta sexta-feira, 30 de outubro, a partir das 17h, serão conhecidos os grandes campeões do certame, que, sem dúvida, tem contribuído para enaltecer marcas e, principalmente, o vinho nacional. Para conhecer em primeira mão o resultado, será possível assistir ao vivo pelo canal Chef TV e Youtube do Grupo Baco Multimídia

Rio Wine and Food Festival 2020

O resultado com os campeões marca a abertura da 8ª edição do Rio Wine and Food Festival, que neste ano vem em um formato 100% online, via plataformas Zoom e Youtube do Grupo Baco Multimídia.

Até o dia 08 de novembro, profissionais e amantes do vinho poderão acompanhar uma série de atrações virtuais. O já consagrado Seminário Vinho & Mercado acontece na terça-feira, dia 03 de novembro, das 10h às 19h30, e será o ponto alto do evento com uma série de palestras e mesa redonda que debaterá o mercado de vinhos do Brasil.

Conheça a programação completa da 8ª edição do Rio Wine and Food Festival

30/10 – Sexta-feira

17h – Abertura Oficial / Divulgação dos Vencedores da GPVB

Início do Rio Rolha Zero

31/10 – Sábado

Rio Rolha Zero

1/11 – Domingo

Rio Rolha Zero

2/11 – Segunda-feira

18h – Live com vencedor Troféu Vinha Velha – Revelação Mundvs Vini 2020 – Vinícola Thera

3/11 – Terça-feira

10h às 12h30 e das 17h às 19h30 – Seminário Vinho & Mercado

4/11 – Quarta-feira

18h – Live com vencedor Troféu Vinha Velha – Produtor do Ano 2020 – Vinícola Salton

5/11 – Quinta-feira

18h – Master Class – Chile e Argentina em prova

6/11 – Sexta-feira

17h – Live com vencedor Troféu Vinha Velha – Importador do Ano 2020 – Evino

7/11 – Sábado

18h – Live com vencedor Troféu Vinha Velha – Personalidade do Ano 2020 – Adriano Miolo

8/11 – Domingo

Último dia do Rio Rolha Zero

Sobre o Grupo BACO Multimídia

O Grupo BACO Multimídia, idealizador e organizador da Grande Prova Vinhos do Brasil, é uma empresa de comunicação, consultoria e inteligência de mercado que tem na geração de conteúdo e nos eventos sua plataforma de atuação. É responsável pela edição da revista BACO, do Anuário Vinhos do Brasil, entre outros produtos editoriais, além de uma série de eventos no Brasil e no exterior. Destaque para o Rio Wine and Food Festival, que vem sendo realizado há oito anos na cidade do Rio de Janeiro.