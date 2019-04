Rio2C terá apresentação da cantora Nanda Garcia

O Rio 2C, maior evento de criatividade e inovação da América Latina que acontece nos dias 27 e 28 de abril, terá uma intervenção dedicada à música. No Pitching Show, músicos e bandas farão um pocket show para a plateia do evento, executivos do mercado fonográfico e uma comissão composta por 20 nomes – entre especialistas, jornalistas e produtores do setor. O line-up do Pitching Show foi previamente selecionado pela curadoria do evento e é composto por artistas de várias partes do país, dentre eles, a cantora Nanda Garcia.

Cantora e compositora, participante no The Voice Brasil (2014), Nanda Garcia projeta o show no Rio 2C, no domingo, 28 de abril, como uma retomada em sua carreira. “O palco do Rio2C será uma grande porta para novos artistas e, no meu caso, o start de uma nova fase na minha trajetória na música, que já passeou pelo Pop, Rock e até o Lírico. Agora, vou focar na minha grande paixão, a MPB.”

Nanda fez parcerias com grandes nomes da música, como Carlinhos Brown, Zeca Baleiro, Arthur Maia e Jair Rodrigues, além de ter realizado turnês pela Europa e Ásia. Em seu novo projeto, ao lado do produtor musical Alexandre Castilho, Nanda Garcia interpreta seis canções em live sessions. Uma delas – Aprendiz – já foi lançada em seu canal no Youtube. Outro grande trabalho disponível na plataforma é “Ilustres”, uma parceria com Carlinhos Brown.

As produções, assim como o show no Rio 2C, representam o retorno de Nanda Garcia à música após um período de dedicação exclusiva à maternidade e presenteiam o público com canções que falam sobre amor e demonstram a maturidade e toda sensibilidade da cantora nessa fase.