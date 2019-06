RIOSUL promove o Arraiá da Gema

A festa junina do shopping será realizada em oito datas e tem entrada gratuita

Junho chegou, e entre comidas, bebidas e músicas típicas, o RIOSUL Shopping Center abre um de seus espaços mais nobres, o estacionamento G5, para o Arraiá da Gema. Gratuita, a festa de São João será realizada em oito datas diferentes, entre 20 e 30 de junho, às quintas e sextas-feiras, sábados e domingos, das 15h às 22h. Anarriê!

Quadrilha, touro mecânico, barraquinhas com comidas da festa são as atrações do arraiá, que terá ainda o MC Márcio Perrota, o grupo Comadre Dávila e os trios Marimelo e Samburá.



No dia 29, das 10h às 12h, famílias com crianças de até 2 anos aproveitam a edição especial do Carioquinhas, o Arraiazinho, com musicalização do Hamilton Catete.

“O carioca abraçou as festas juninas como uma festa do calendário da cidade. O RIOSUL está sempre em busca de projetos que tenham essa afetividade com nosso público”, afirma Fabiana de Luna, gerente de marketing do shopping.



Arriaiá da Gema

Data: 20 a 30 de junho, de quinta a domingo

Horário: 15h às 22h

Local: Estacionamento G5

Entrada Gratuita



Arraiazinho – Edição especial Carioquinhas

Data: 29 de junho

Horário: 10h ao 12h

Local: Estacionamento G5

Entrada Gratuita, sem ser necessária inscrição prévia