Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, falece aos 75 anos em São Paulo

Na noite de segunda-feira (8), Rita Lee, a cantora e rainha do rock brasileiro, faleceu aos 75 anos em São Paulo. A confirmação da notícia ocorreu na manhã desta terça-feira (9) através de publicação nas redes sociais oficiais da cantora e de seu marido, Roberto de Carvalho.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos.”, escreve a nota.

Rita Lee é uma das artistas mais icônicas e influentes do cenário musical brasileiro. Com uma carreira que se estendeu por mais de cinco décadas, ela se tornou um ícone da música pop, rock e MPB, compondo canções que marcaram gerações e inspiraram uma legião de fãs.

Nascida em São Paulo em 1947, Rita cresceu em uma família de músicos e desde cedo demonstrou um talento natural para a música. Aos 19 anos, ela se juntou à banda Os Mutantes, que se tornou uma das mais importantes da história da música brasileira. Com a sua voz única e o seu estilo irreverente, conquistou o público e se tornou uma das principais referências do rock psicodélico no Brasil. Após deixar Os Mutantes em 1972 e do Tutti-Frutti em 1978, iniciou uma carreira solo que se estendeu por mais de três décadas.

Uma das características mais marcantes de Rita Lee é a sua capacidade de se reinventar a cada novo trabalho. Ela nunca se limitou a um único estilo ou gênero musical, e sempre buscou explorar novas sonoridades e experimentar novas abordagens em suas composições. Com isso, ela se tornou uma das artistas mais versáteis e criativas do Brasil, e sua influência pode ser vista em diversos outros artistas do país.

Além da sua carreira musical, Rita Lee também se destacou como uma das vozes mais importantes na luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero. Em uma época em que o machismo era ainda mais prevalente do que hoje em dia, ela se posicionou de forma clara e firme em defesa dos direitos das mulheres e da diversidade sexual. Com isso, ela se tornou um ícone do feminismo e uma inspiração para muitas mulheres em todo o Brasil.

Ao longo da sua carreira, Rita Lee lançou diversos álbuns e emplacou diversos sucessos nas paradas de sucesso. Algumas das suas canções mais famosas incluem “Ovelha Negra”, “Lança Perfume”, “Mania de Você”, “Corre Corre”, “Agora Só Falta Você” e muitas outras. Suas letras são marcadas pela sua irreverência, humor e uma visão crítica e reflexiva sobre a sociedade.

Além da música, Rita também se aventurou em outras áreas, como a literatura e o cinema. Ela lançou diversos livros ao longo da sua carreira, incluindo “Língua de Trapo” e “Dropz”, e também atuou em diversos filmes.

Em 2012, Rita Lee anunciou sua aposentadoria dos palcos, encerrando uma carreira que se estendeu por mais de cinco décadas. No entanto, seu legado continua vivo e inspirando uma nova geração de artistas brasileiros.

Rita Lee é uma das artistas mais importantes e influentes da música brasileira. Sua capacidade de se reinventar e experimentar novos estilos musicais, suas letras marcadas pela irreverência e crítica social, e sua postura engajada na luta pelos direitos das mulheres e pela diversidade sexual, fazem dela uma figura única e inesquecível na história da música brasileira.