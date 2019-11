Teatro Rival recebe semifinal do concurso que vai eleger a “Drag da Cidade”

O DragStar, concurso para drags de todos os tempos chega à sua fase semifinal na quarta, 13 de novembro, a partir das 19h30, no Teatro Rival Petrobras. As competidoras já preparam as montagens e estão treinando aquele ‘carão” para mostrar seus talentos e conquistar o tão cobiçado título de “Drag da Cidade”

Inspirado no formato dos reality shows The Voice e XFactor, o DragStar é um show de talentos que busca encontrar a drag mais completa. Comandam o DragStar as estrelas Miami Pink e Ravena Creole acompanhadas do time de jurados

– É uma batalha! Mas claro que com muita alegria, purpurina e beijinhos! Eu Chloe Van Damme, Palloma Maremoto e Samara Rios, somos as madrinhas selecionamos e montamos nossos times com quatro drags candidatas ao título, é bafão! – contou Andreia Andrews

Nesta semifinal serão escolhidas quatro ‘queens’ finalistas. A vencedora do título de “Drag da Cidade: Rainha do Rival” só será conhecida na grande final em dezembro.

Serviço

Teatro Rival Petrobras – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Centro/Cinelândia, 13 de outubro (quarta). 19h30. . Ingressos: R$40,00 (inteira) R$20,00 (lista amiga). Venda antecipada pela Eventim – http://bit.ly/TeatroRival_Ingressos2GIaEKp Censura: 18 anos. www.rivalpetrobras.com.br. Informações: (21) 2240-9796.