Roberto Dinamite morre aos 68 anos

Aos 68 anos, Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, faleceu na manhã deste domingo (08/01). Desde o final de 2021, ele estava lutando contra um câncer no intestino. No ano passado, recebeu uma homenagem em vida, e foi inaugurada uma estátua sua em São Januário.

Esses são alguns feitos dele como jogador do Gigante da Colina:

Maior artilheiro da história do Vasco: 708 gols.

Maior artilheiro do Campeonato Carioca: 284 gols.

Maior artilheiro do Brasileirão: 190 gols.

Maior artilheiro de São Januário: 184 gols.

Maior artilheiro do clássico entre Vasco e Fluminense: 36 gols.

Maior artilheiro do clássico entre Vasco e Flamengo: 27 gols.

Maior artilheiro do clássico entre Vasco e Botafogo: 25 gols.

“É com enorme pesar que os filhos Luciana, Tathiana, Roberta e Rodrigo, e sua esposa Liliane, comunicam o falecimento de Carlos Roberto de Oliveira, o grande Roberto Dinamite. Eternizado na história do futebol brasileiro e mundial, o maior ídolo do Club de Regatas Vasco da Gama se despediu hoje de familiares, amigos e fãs espalhados por todo o país. A família agradece as inúmeras mensagens de carinho recebidas pelo falecimento do pai e marido Roberto Dinamite. Informamos que o velório acontecerá no Estádio de São Januário, nesta segunda-feira, dia 09/01, das 10h às 19h. Muito obrigado por tanto carinho! Ele lutou!”, foi o texto publicado no Instagram do Roberto.