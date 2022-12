Rodinei é anunciado por clube europeu

O lateral-direito Rodinei, de 30 anos, foi oficialmente anunciado pelo Olympiacos, da Grécia. Ele será companheiro de equipe do lateral-esquerdo Marcelo e do meia James Rodríguez. Em 2022, viveu seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Se tornou titular absoluto na posição, foi campeão da Copa do Brasil, marcando o pênalti decisivo, e da Libertadores, pela segunda vez. Mesmo assim, o Rubro-Negro decidiu por não renovar seu contrato.

Em seu Instagram, o jogador dedicou um espaço para agradecer especialmente ao zagueiro David Luiz, um dos líderes do elenco do Fla: “Venho aqui, mais uma vez deixar meu agradecimento por tudo que você fez por mim meu irmão, desde de quando chegou me abraçou como um irmão de sangue, estava lado a lado comigo todos os dias, me incentivando me ensinado muitas coisas que nem se passava na minha cabeça, com você aprendi a entender mais o futebol a ser uma pessoa melhor, apreendi com você, como é importante permanecer humilde, como é importante trabalhar trabalhar e trabalhar, esse ano de 2022 foi abençoado demais pra mim, e com você do meu lado tudo ficou mais fácil. Gratidão sempre meu irmão, conta comigo, você sempre terá um irmão pretinho aqui. Que muitas pessoas encontre um David Luiz pra ter por perto, eu te amo Cabeleira!”