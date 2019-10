Quando existe carisma e potencial juntos, o resultado não poderia ser diferente. Rodrigo Oliver e o cantor Xanndy são convidados para passar final de semana em hotel luxuoso em Búzios, no .

Eles foram convidados para se hospedar na Bahiamarela Boutique Hotel, na Praia João Fernandes. Aproveitaram abem e curtiram o dia anda do de bugre conhecendo as melhores praias de Búzios e receberam o convite para passar o dia dentro de um iate bebendo Chandon.

O local que eles estão hospedados é um empreendimento que tem história.

Conta à lenda que o navegante português João Fernandes usava a praia como ponto estratégico para se defender dos freqüentes ataques de índios e corsários. Um dia, enquanto admirava de cima da encosta o reflexo do pôr do sol sobre as águas claras daquele mar, teve a visão de uma Bahia cor de ouro, de um amarelo único e reluzente. Nesse momento, teve a certeza de que defendia uma jóia em forma de paraíso, de águas calmas e transparentes.

Hoje, em tempos de paz, o lugar guarda duas lembranças que remontam a sua história: a praia de águas límpidas, que leva o nome do defensor português, João Fernandes, e a Pousada Bahiamarela, que relembra a visão paradisíaca vislumbrada pelo navegante.