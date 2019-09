Rodrigo Oliver faz sucesso e se transforma em uma das personalidades mais importantes do interior do Rio janeiro

Criador da marca Golden Star é amigo de diversos famosos .

Rodrigo Oliver, famoso no por suas festas de aniversário, nas quais sempre reuniu inúmeros famosos, está brilhando e se tornou uma das celebridades mais influentes do interior do estado.

Criador da marca Golden Star, inicialmente criada para batizar suas festas, realizadas na cidade de Itaperuna, no Rio, Rodrigo agora usa o nome em sua grife, que vem sendo um sucesso.

“Fiquei conhecido pelas chegadas triunfais que fazia, já cheguei com um ônibus todo adesivado com meu rosto, de cavalo, de limousine, de helicóptero, minhas chegadas às festas sempre foram um evento à parte. Agora estou focando em minha grife, a Golden Star, que está sendo um sucesso de público e critica, com uma loja glamourosa em Itaperuna, explica Rodrigo.

Amigo querido de diversos famosos como a ex-BBB Ariadna, Sérgio Hondjakoff, Sérgio Malheiros, Alejandro Claveaux, Miguel Nader, Sacha Bali, Lucas Salles, entre tantos outros, Rodrigo acabou indo parar na TV, onde trabalhou na minissérie “Milagres”, da Rede Record.

“Por conta da festa, que realizei por 14 anos, conheci muitas personalidades, muitos artistas e muitos famosos. Fiz amizade com diversos deles, entre eles um produtor que me levou para a TV. Foi uma experiência maravilhosa, que espero repetir em breve”, afirma o empresário.

O sucesso de Rodrigo foi tanto, que a Acadêmicos da Rocinha convidou o ator e empresário para ser um de seus destaques no carnaval de 2016.

Com planos importantes para o futuro, Rodrigo está sempre nas manchetes dos principais sites do Rio, como o Jornal Extra, fuxico por exemplo.

Vaidoso, Rodrigo tem mostrado sua rotina de treinos, com os quais vem mudando seu shape, e tratamentos estéticos. Além disso, por conta de sua notoriedade, vem sendo convidado para apoiar causas importantes, como a luta contra o racismo e intolerância religiosa, na qual se engajou com o grupo Afro Black.

,Hoje Rodrigo vive uma realização em

Seu lado Empresarial com

Sua própria produção , e recentemente assinou um contrato de assessoria com diversos

Famosos

Rodrigo oliver diz : me sinto feliz e realizado conta o Empresario