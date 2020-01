Rodrigo Phavanello pede Sabrina Paiva em casamento nas areias da Praia da Reserva

O romance entre Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva, que começou durante “A Fazenda”, no ano passado, ficou mais sério no réveillon. O galã aproveitou a virada do ano e pediu a amada em casamento. A cena romântica aconteceu no quiosque CocoMambo Praia, na Ilha 9, nas areias da Praia da Reserva, onde o casal curtiu uma luxuosa festa ao lado de amigos.

Apaixonado, Phavanello surpreendeu a Miss São Paulo com direito a pedido de joelhos e muito romantismo. Sabrina, emocionada com a declaração, nem titubeou e disse: “Sim!”.

O casal comemorou a chegada de 2020 ao lado do dono do CocoMambo, Jota Oliver, e não se desgrudou durante toda a festa. Agora, a expectativa é para saber se o casório vai sair ainda neste ano. Pela rapidez com que os ex-fazendeiros ficaram noivos, não surpreenderia se o casamento acontecesse ainda em 2020.