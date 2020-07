Rodrigo relembra início de carreira com live no Instagram

O ator, produtor e empresário Rodrigo Oliver participou na noite desta terça-feira (23), diretamente de Itaperuna, interior do Estado do Rio de Janeiro, de uma live com o produtor e sócio da agência D’Avier Produções e D’Avier Kids & Teen, o D’AngeloVidal.

Durante um bate-papo descontraído, Rodrigo Oliver fala sobre o início da trajetória profissional. Foi uma grande mudança na sua vida. Rodrigo deixou o curso de medicina para decolar no mundo artístico.

Atualmente, como produtor, Rodrigo Oliver começou sua carreira fazendo figuração na D’Avier Produções, a maior e melhor agência especializada na formação de figurantes do Rio de Janeiro.

Como figurante, Rodrigo iniciou em Malhação, na Globo, fez comercial para a empresa Friboi, Coca Cola, entre tantos outros.

“Se eu cheguei até aqui foi porque tive uma boa equipe, uma ótima agência”, destaca o produtor Rodrigo Oliver.

Segundo D’Angelo Vidal, sócio da D’Avier Produções, “Muitos atores famosos conseguiram entrar fazendo apenas um teste, mas a maioria deles começou fazendo figuração”.

Sempre focado, Rodrigo Oliver nunca mediu esforços para crescer na carreira, além de muito profissional, dedicado aos trabalhos e muito atento em aprender mais e mais para chegar aonde chegou.