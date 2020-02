Sábado com carnaval em dose dupla no Mackenzie do Méier

Serão dois bailes de pré-carnaval sábado, 08/02, no Sport Club Mackenzie, para antecipar a folia e animar todas as idades.

Dando a partida no CARNAVAL 2020, a partir das 17:30h, LÉO FENDER vai animar o ‘Baile da Amizade’, com seu teclado, tocando sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos, além de marchinhas animando a pista de dança, para alegria da diretora Vera Garcia.

– Temos conseguido nosso principal objetivo que é reunir famílias de sócios e amigos, claro, com muita alegria e descontração – observa a também primeira dama.

E para quem curte uma balada, flashbsck com um pouquinho de carnaval, a partir das 21h o clube do Méier apresenta o PRÉ CARNAVAL DE FLASHBACK, ‘UMA NOITE OLÍMPICA’. os DJ´S Bosco e Fernando ‘Flashback’ vão comandar a pista com sucesso dos anos 70,80 e 90, para os fãs de sucessos das pistas e premiando as melhores fantasias olímpicas, masculina e feminina.

Sport Club MACKENZIE Rua Dias da Cruz, 561- Méier. Informações, Tel: 2269-0082.