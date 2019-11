Sábado de luta na Baixada

Foto: Divulgação

Projeto #Vemcer promove quarta edição do Strikers Kickboxing neste sábado, 9

Neste sábado, 9, o Ginásio do Colégio Fluminense de Vilar dos Teles recebe, a partir das 19h, a quarta edição do Strikers Kickboxing. A luta principal será entre Michael PQD e Renan Altamiro, destaques em um card com muitos outros confrontos equilibrados. O evento é uma realização do Projeto #Vemcer, presidido por Tatiana Figueiredo, e terá trasmissão pelo YouTube da Band Sports. O colégio fica na Rua Paulo Soares do Nascimento, 305.

O Projeto #Vemcer desde 2017 promove a integração usando a prática esportiva, implementando valores de cidadania e solidariedade, desenvolvendo potenciais e resgatando projetos de vida. Atualmente cerca de 700 pessoas são atendidas. De graça.



“O projeto surgiu da união de vários amigos, que decidiram realizar um trabalho voluntário de socialização por meio do esporte, voltado, principalmente, para crianças e adolescentes. Com o passar do tempo, verificamos que a área de abrangência poderia ser ampliada para outros segmentos da população”, explica a presidente Tatiana Figueiredo.



O centro oferece aulas de Muay Thai, Kickboxing, Judô, Jiu Jitsu, Luta Livre, Capoeira, Ginástica para a Melhor Idade e reforço escolar. Além disso, promove ações para proteção e adoção de animais e, desde agosto, incorporou o Empoderadas, projeto da lutadora Érica Paes que ensina mulheres a se protegerem da violência, em especial a doméstica.



“Nossa principal meta é promover a socialização de crianças e adolescentes que, muitas das vezes, não dispõem de qualquer atividade de lazer. Além disso, é inegável que a prática de uma modalidade esportiva educa emocionalmente e fisicamente. Isso sem contarmos com os benefícios secundários às famílias. O Projeto não abre mão de que os alunos estejam regularmente matriculados na rede de ensino”, explica Tatiana.



Para aproveitar dos benefícios do #Vemcer, o primeiro passo é fazer contato pelo e-mail projetovemcer@gmail.com ou pelos telefones 2751-4189 e 97933-2373 (WhatsApp).