Sabor e Textura: Aprenda a preparar um delicioso Fudge de Chocolate Zero Açúcar com Castanha de Caju

Um novo ano pede novas combinações de sabores. E se a receita nos ajudar a adoçar o dia sem alterar a balança, é melhor ainda! Pensando nisso a Harald, empresa líder em coberturas e referência em chocolates para o mercado especializado no Brasil, ensina um delicioso Fudge de Chocolate Zero Açúcar e Castanha de Caju.

Preparada com o Chocolate Melken Meio Amargo zero açúcar, a receita oferece um sabor marcante e cremosidade que permite uma textura única. Para completar, as castanhas de caju são ricas em valor nutricional.

FUDGE DE CHOCOLATE ZERO AÇÚCAR COM CASTANHA DE CAJU



Tempo de preparo: 1 hora e 40 minutos | Rendimento: 12 porções

INGREDIENTES:

*Pasta de castanha de caju:

600 g de castanha de caju

*Fudge:

240 g de Chocolate Melken Meio Amargo Zero Açúcar

220 g de pasta de castanha de caju caseira

80 g de castanha de caju torrada em pedaços

30 g de xilitol

MODO DE PREPARO:

*Pasta de castanha de caju:

1. Em uma assadeira, coloque as castanhas de caju e leve ao forno pré-aquecido a 160 °C por 10 minutos ou até que fiquem levemente douradas.

2. Em seguida, em um processador de alimentos bata até obter uma mistura homogênea (o processo demora dependendo do tipo de aparelho).

3. Guarde em pote hermético por até um mês em temperatura ambiente.

*Fudge de chocolate com castanha de caju:

1. Em um bowl médio de vidro, adicione o Chocolate Melken Meio Amargo Zero Açúcar e leve ao micro-ondas em potência média por 1 minuto ou até que derreta por completo.

2. Adicione a pasta de castanha de caju caseira, as castanhas de caju picadas, o xilitol e misture.

3. Forre uma forma 20 x 20 com plástico filme e coloque o fudge e alise com uma espátula. Leve à geladeira por 1 hora ou até que esteja firme.

4. Corte em quadradinhos e sirva.

Conheça a Harald:

Líder no mercado de coberturas, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, TOP, Confeiteiro e Inovare. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.