Sacrifícios por um like a mais

Busca por perfeição nas mídias sociais faz com que procedimentos estéticos em adolescentes cresçam 141% nos últimos dez anos

Existem números que não param de nos surpreender – e assustar. Vocês sabiam que nos últimos 10 anos, houve aumento de 141% no número de procedimentos estéticos em adolescentes, ou seja, no público com idade entre 13 e 18 anos? Os dados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). A cirurgia mais procurada por adolescentes é a rinoplastia (plástica no nariz uma das mais difíceis para os cirurgiões). Apenas em 2017, foram contabilizados 70.800 procedimentos. O implante de silicone fica em segundo lugar, nas contas da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps).

“O principal fator de motivação para esses procedimentos precoces é a necessidade mostrar perfeição nas mídias sociais. Somos o país que mais faz esse tipo de intervenção em todo o mundo. E numa fase em que corpo ainda está em transformação. Claro que não estou condenando esses procedimentos em si, mas é preciso reforçar que é fundamental a escolha de um bom profissional e, mais ainda, que este profissional tenha uma conversa longa e cuidadosa com os jovens pacientes e seus pais, fundamental para que sejam feitas as melhores escolhas possíveis”, explica o cirurgião plástico Renato Cazaes.



Fotos: Carla Josephyne