Saiba 4 dicas importantes para o consumo do vinho no verão

Bebidas mais refrescantes como espumantes, vinhos brancos e rosés são tendências no verão

É natural que façamos a associação do vinho com estações mais frias como o outono e o inverno, mas não são estas as únicas estações que combinam com a principal bebida oriunda da uva. No entanto, não apenas estas são as únicas estações que combinam com o vinho. Chegamos ao fim do ano e, junto dele, o verão. É um período mais leve, de comemorações, e também de fazer planejamentos para o ano seguinte. Mas também é fato que, neste período do ano, verão, os vinhos brancos tornam-se mais estimados no mercado.

Além disso, sabe-se que para potencializar a apreciação do vinho, torna-se necessário levar em consideração a temperatura do serviço do vinho. Para além de algumas regras gerais, como a presença de altas temperaturas, muitas vezes, é recomendável ajustar um pouco as temperaturas para cuidar do vinho e, sobretudo, sua apreciação.

Tendo em vista que você é desses que não abandona o bom vinho por nada, separamos 4 dicas essenciais para tomar o seu vinho da forma mais adequada possível neste verão:

1. Beber em baixas temperaturas de serviço

A principal recomendação é que o vinho seja servido a baixas temperaturas de serviço. O vinho branco, rosado ou espumoso deve estar conservado em um refrigerador a baixas temperaturas. Para manter a temperatura, recomenda-se sempre que a bebida esteja num balde com gelo para que as baixas temperaturas se conservem, apesar do calor do ambiente.

2. Beber vinhos frescos

Tendo em vista o calor típico do verão, o nosso corpo estará mais propenso a consumir bebidas e alimentos contrapostos à temperatura do ambiente. Por isso, como dito no início desta publicação, os vinhos mais frescos e ligeiros são os mais ideais para o verão. Brancos, rosados, espumosos e tintos “jovens” são os aliados do verão. Um conselho importante a ser levado em conta: os vinhos tintos os podemos refrescar um pouco mais para evitar que o álcool seja a primeira sensação que tenhamos, seja através do nariz ou pela boca. Sempre é preferível servir o vinho um pouco mais fresco em ambientes mais cálidos.





3. Escolha vinhos com acidez refrescante

A acidez do vinho branco jovem é fundamental, a espinha dorsal. É, de fato, alma de cada garrafa. É o fator principal para que possamos nos refrescar no verão, mas não apenas, dependerá também do acompanhamento para sua melhor harmonização. Vale lembrar sempre que um vinho branco sem acidez é um vinho sem vida! Vinhos brancos, rosados e espumosos para que possam destacar-se em nossas taças, devem ter uma boa acidez.

4. Escolha vinhos de baixo ou médio teor alcóolico

Para encontrar o vinho ideal, primeiro escolha uma excelente Loja de Vinhos. Lá, você terá a certeza de encontrar os melhores vinhos existentes no mercado, além de um atendimento impecável! Nas etiquetas dos vinhos, é obrigatório que haja nelas escrita a porcentagem alcoólica da bebida. No verão é recomendável que o vinho possua um teor alcoólico menor, para não favorecer a desidratação. Para além disso, outra dica importante é beber duas taças ou copos de água a cada taça de vinho. Quando ingerimos bebidas alcoólicas a desidratação é certa devido à inserção de álcool em nosso corpo, por tanto, cada vez que peçamos uma garrafa de vinho, recomenda-se pedir uma garrafa de água. É um cuidado para evitar desidratação e poder desfrutar da melhor forma possível o vinho.