Saiba como escolher seus óculos de acordo com o formato do seu rosto

Primeiramente, os Fatores importantes ao escolher novos óculos são: uma visão relaxada e um visual espetacular.

Acima de tudo, um novo par de óculos bem escolhido o deixará atraente, reforçará e se tornará parte de sua personalidade. Claro que, as lentes devem fornecer à pessoa uma visão ideal. O seu optometrista óptico pode ajudá-lo não apenas a escolher a armação que melhor se adapta a si, mas também pode individualizar as suas lentes de prescrição com base nas suas necessidades.

Às vezes, não há alternativa a não ser comprar um novo par de óculos. Não apenas porque sua capacidade de visão mudou, mas devido ao ritmo incontrolável da moda ou você precisa de um segundo par para certas atividades. No entanto, como resultado das vastas ofertas disponíveis hoje, comprar uma nova armação e lentes é uma tarefa fácil. Os bons oftalmologistas de hoje oferecem a seus clientes uma variedade infinita de modelos e recursos diferentes. Quem sabe o que está procurando encontrará facilmente o par de óculos perfeito.

E como encontrar os óculos certos?

Novos óculos… Um critério muito importante na compra de novos óculos é a possibilidade de combiná-los. Este critério pode variar muito de um usuário para outro. Uma das primeiras perguntas a se fazer é: para que preciso dos óculos, ou principalmente para que preciso deles? Uma pessoa que trabalha o dia todo com o computador precisa de óculos diferentes daqueles que trabalham principalmente ao ar livre ou realizam atividades esportivas. Ou seja, quanto mais informação der ao optometrista óptico, mais fácil será o processo de seleção. Compare sua experiência de compra de óculos novos com a de comprar um carro.

Dicas para não ser enganado na compra do seu óculos

Tecnologia de ponta… Quanto mais individualizados forem os óculos, melhores resultados serão obtidos em qualidade de visão, características de conforto e tolerância, por exemplo, no caso dos multifocais. O conceito é semelhante ao de um terno sob medida, ao contrário de adquirir uma peça de roupa padrão, que pode parecer boa, mas não oferece garantia.

Escolhendo lentes de prescrição

Depois de encontrar um bom oftalmologista, o normal é procurar na loja algumas belas molduras. Lembre-se! Nem todas as lentes graduadas são adequadas para todas as armações existentes, por isso é aconselhável escolher primeiro as lentes. Se você deseja relaxar e melhorar sua visão, é óbvio que as lentes graduadas são o componente mais importante de seus novos óculos. Somente lentes de prescrição, adequadas podem garantir a melhora da sua visão.

Antes, o vidro mineral era usado principalmente para a fabricação de lentes graduadas. Hoje, as orgânicas estão ganhando terreno. Este desenvolvimento tem alguns benefícios importantes: a otimização dessas lentes garante um risco reduzido de lesões. Lentes orgânicas especiais de alta qualidade e bem tratadas evitam marcas de pressão dolorosas e protegem contra arranhões.

Um conselho: As lentes de prescrição devem ter pelo menos um revestimento anti-reflexo eficaz. Os reflexos das lentes ao sol, ao dirigir à noite ou trabalhar no computador, causam distrações. As lentes anti-reflexivas prescritas fazem a pessoa quase perder a noção de que está usando óculos.

Lentes coloridas

Talvez você esteja pensando em comprar lentes coloridas ou lentes fotossensíveis. Entretanto, atenção: existem diferenças de qualidade quando se trata de lentes fotossensíveis. O fator decisivo a considerar é a capacidade de reação das lentes fototrópicas às variações das condições de luz, tornando-se claras em espaços fechados e escurecendo ao sol ou sob luz intensa, adquirindo um tom semelhante ao dos óculos de sol. Um aspecto importante é que as lentes oferecem proteção absoluta contra as radiações UVA e UVB.

Saiba como escolher a armação de óculos ideal

Montagem das armações… No que diz respeito às armações, o optometrista óptico costuma selecionar antecipadamente alguns modelos que lhe parecem adequados, pois conhece a sua oferta de produtos e será também quem o ajudará a atingir o seu objetivo dentro do vasto leque de possibilidades. Certifique-se de deixar claras as suas preferências de cor, material e preço.

Como regra geral, aplica-se o seguinte: pessoas com rostos redondos devem optar por molduras angulares, enquanto pessoas com faces angulares são mais adequadas para molduras redondas. Pessoas de rosto oval têm sorte de poder escolher a forma que desejam.

O optometrista costuma aconselhar as pessoas com rosto em forma de coração ou triângulo a optar por uma moldura oval fina.

Existem possibilidades para quem não pode ficar sem óculos: óculos de meia armação ou com estilo, lentes de contato descartáveis ou experimente a opção digital: tire uma foto com o que poderia ser sua nova armação, ajudará a decidir.

Outro aspecto a considerar na compra de uma moldura é o material. É óbvio que o peso dos óculos tem papel importante na decisão. Uma nova estrutura deve ser confortável desde o momento em que você a experimenta.

Um conselho: verifique por si mesmo se os óculos ficam confortáveis. Eles não devem ser desconfortáveis para o nariz, têmporas ou áreas ao redor das orelhas.

Procedimento ao adquirir os óculos de grau

“O princípio, olhos que não veem, coração que não sente” não se aplica de forma alguma ao caso do optometrista. Em muitos casos, pode ser muito útil que os clientes voltem uma ou duas semanas após a compra dos novos óculos para fazer os ajustes necessários. Um bom optometrista óptico ficará feliz em ajudá-lo sempre que precisar de ajuda ou aconselhamento.

Qual a melhor ótica para comprar óculos de grau ou de sol?

Conclusão: seguindo a mesma linha de cuidados, ao escolher uma Ótica, você precisa seguir uma boa indicação. Sim, e a indicação deve ser feita com base na experiência compartilhada de pessoa para pessoa. Ou seja, se você foi muito bem atendido, do início até o fim da compra, inclusive no período da garantia. E se a ótica alcançou as suas expectativas quanto à qualidade do material, preços e facilidades de pagamento, então esta é a dica!

Por: Elaine Januário