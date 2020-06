Isenção do imposto estadual depende do ano de fabricação de 10 a 20 anos

Mesmo amplamente divulgada a isenção para o pagamento do ‘odiado’ IPVA, ainda gera dúvidas. Sofrendo críticas por ter como finalidade o uso da verba para manutenção de vias públicas, sinalização, até segurança, muitos não veem retorno.

– É impossível o IPVA ser utilizado para melhorar algo, não acredito basta ver o estado das pistas do Rio e dos sinais. “Estamos abandonados, ferrados e com nossos carros detonados” – denuncia o vendedor Wallace Elias, que percorre diariamente o Rio com carro. Por isso muitos comemoram a isenção do IPVA.

Pagamento do imposto depende do Estado

Porém o não pagamento para veículos de 10 a 20 anos de fabricação depende do estado (RIO DE JANEIRO TEM ISENÇÃO DO IPVA COM MAIS DE 15 ANOS). Por exemplo:

Isenção do IPVA para veículos com mais de 15 anos de fabricação. Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão.Também no Pará, Paraíba, Piauí, RIO DE JANEIRO, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

No Mato Grosso são 18 anos. Já os estados de Alagoas, Acre, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul o tempo de contribuição é maior – termina quando o veículo completa 20 anos de fabricação.

Isenção do IPVA para veículos com mais de 10 anos de fabricação, para os estados deRoraima, Goiás e Rio Grande do Norte.

Santa Catarina, os veículos produzidos até 1985 são isentos de pagamento do imposto.

Em Minas Gerais e Pernambuco há isenção do IPVA diferenciada, com redução progressiva do valor do imposto que varia de acordo com o ano de fabricação do veículo