Salada de atum te dá energia para os dias de foliões

A Família Burger, tradicional hamburgueria localizada em Perdizes, zona oeste de São Paulo, sugere a Salada de Atum (R$23,90), uma opção prática e saborosa que dá energia para sambar muito no carnaval! A salada leva alface lisa, rodelas de tomate, azeitona roxa e atum – que é composto por vitaminas do complexo B, que estão associadas ao aumento de energia.

Aprenda a fazer em casa a Salada de Atum:

8 folhas de alface lisa

170 gramas de atum

1 tomate fatiado em rodelas

Azeitona

Modo de preparo:

Lave bem todas as folhas de alface em água corrente. Coloque as folhas em uma bacia com água e esterilize por aproximadamente meia hora.

Depois rasgue as folhas de alface e coloque em uma saladeira funda ou em um prato grande.

Acrescente as fatias de tomate e espalhe o atum.

Em seguida, jogue as azeitonas por cima dos outros ingredientes.

Rendimento: 1 porção

Família Burger – a hamburgueria aposta no conceito de burgers de bairro, com sanduíches artesanais e mais saudáveis. Os lanches são preparados cuidadosamente sem gordura, com poucos condimentos e ingredientes criativos como, por exemplo, hambúrguer no pão sírio e o digestivo se2rvido com abacaxi. A casa também serve sanduíches mais tradicionais como mistos-quentes, hot dogs e beirutes, além de grelhados, saladas e sobremesas como o Milk Shake de Nutella. Está localizada no bairro das Perdizes, zona oeste de São Paulo. Rua Monte Alegre, 681 – Perdizes.



Serviço:

Família Burger

Rua Monte Alegre, 681 – Perdizes

Tel: (11) 3672-8989

Horário de funcionamento: das 11h às 00h – segunda a domingo

Sábado das 11h às 01h

Estacionamento no local

Aceita todos os cartões de crédito

Site: www.familiaburger.com.br