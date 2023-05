Sampaoli afirma que o Flamengo sempre esteve no topo das prioridades: Era a primeira opção, mais que a Europa

“Passaram muitas oportunidades para vir aqui. Para mim, hoje, era o plano A de escolha. Mais que qualquer proposta da Europa, decidi ficar aqui. Coincidiram as possibilidades e sou agradecido pela oportunidade”, declarou Jorge Sampaoli, recém-contratado como técnico do Flamengo, durante sua apresentação.

Desejado há tempos pela diretoria do Flamengo, o técnico argentino ressaltou o papel fundamental da torcida rubro-negra nesta fase de retomada do time, após sucessivas frustrações na temporada. Sampaoli reconhece que ele e todo o grupo têm a missão de proporcionar felicidade aos torcedores, habituados a excelentes atuações e títulos nas últimas temporadas.

“A torcida do Flamengo desfruta muito cada vitória do time. Então a minha obrigação é a felicidade de toda a torcida. Vou tentar entregar toda a minha capacidade e experiência para que isso aconteça a cada participação (partida), isso não quer dizer que aconteça sempre. Hoje precisamos muito desse time para voltar a ter a capacidade competitiva de poder dar a toda a torcida muito mais alegrias”, frisou o argentino.

No cenário do futebol brasileiro, Sampaoli teve passagens marcantes por Santos e Atlético-MG. Entretanto, ficou muito próximo das conquistas nacionais, terminando como vice-campeão do Brasileirão em duas temporadas. Com o plantel vitorioso do Flamengo ao seu alcance, espera-se que a jornada de Sampaoli no Brasil continue sendo notável. O treinador se comprometeu a ter total empenho no comando do rubro-negro.

“Eu penso que hoje, voltando ao diagnóstico, obviamente que o time não está bem porque por isso eu estou aqui. Se não, estaria outro treinador. Pelas minhas características, não penso em priorizar nada. Só penso que cada partida e cada competência e tentaremos colocar o melhor que temos para tentar ganhar. Sei da importância de cada competição… para mim, o mais importante é isso (aponta para o escudo e para a camisa do Flamengo) e cada vez que se representa, seja em um amistoso ou em uma final, em qualquer partida, Flamengo terá o melhor do que eu penso que será melhor”, concluiu Jorge Sampaoli.

Antes de assumir o Flamengo, Sampaoli foi desligado do cargo de técnico do Sevilla em março, devido ao fraco rendimento. O argentino conquistou a Copa América duas vezes com a seleção chilena, em 2015 e 2016. Após deixar o Atlético-MG no final de 2020, partiu para a Europa, onde se tornou treinador do Olympique de Marselha, na França. Sampaoli também esteve à frente da Argentina na Copa do Mundo de 2018, sendo eliminado nas oitavas de final pela França.