Sandra Serrado e Cantos do Rio, com clássicos da Música Popular Brasileira

Sandra Serrado. Atriz e cantora, uma apaixonada pela arte. É também produtora sociocultural, poetisa, ativista cultural e também compositora. Desde 1980 atuando, criando e/ou coordenando o cenário artístico e cultural da cidade do Rio de Janeiro, trazendo ações socioculturais na área da grande Tijuca, com destaque para o bairro de Vila Isabel, onde reside.

Por onde passa, Sandra Serrado leva a sua arte e compartilha seus conhecimentos como instrutora de arte livre em grupos de terceira idade, dirige a Cia Trupe da Arte, coordena o StudiOfficina, um projeto que tem por objetivo levar às escolas e/ou instituições, oficinas de artes integradas para todas as idades.

Muitas crianças e jovens já iniciaram suas vidas na arte com a ajuda desta artista tão talentosa.

Sandra Serrado costuma afirmar que “a arte pode transformar o mundo porque revela o que temos de melhor, e nos mostra caminhos mais equilibrados, mais bonitos e, portanto, mais felizes”.

O show Cantos do Rio, a ser realizado no dia 17 de outubro, na próxima quinta-feira, é um show intimista, onde a cantora e atriz Sandra Serrado, acompanhada pelo músico Ary do Chapéu, explora um rico repertório do cancioneiro popular brasileiro, com nuances românticas e dançantes, passando pela Bossa Nova, MPB, Sambas e outros gêneros musicais, além de uma homenagem a Roberto Carlos, com releituras de alguns de seus sucessos.

Sandra Serrado é carioca da Vila!

A cantora também recebe cantores, compositores e dançarinos convidados.

SERVIÇO:

Cantos do Rio: Música ao Vivo

Dia: 17 de outubro

Hora: 20h

Local: Restaurante Costa Verde/Casa do Minho

End. Rua Cosme Velho 60 – Cosme Velho.

Reservas 21 2225 1820/

2205 4698 99627 3484.

Convite:

R$15,00 (em espécie na entrada)