Sandro Gama apresenta Live sobre conquista histórica do Colatina no futebol

Com tantos torcedores revendo e comemorando novamente grandes títulos do passado o jornalista Sandro Gama promove uma Live, nesta sexta, dia 05/06, a partir das 18h, para festejar um dos maiores títulos de sua cidade natal.

Tendo como convidados os radialistas do Espírito Santo Jorge Alan, Alcenir Coutinho e Laerte França em sua Live, “NA PISTA” com Sandro Gama, o ex-repórter da Rádio Globo e TV BAND vai bater um papo sobre os 30 anos de conquista do Campeonato Capixaba pelo Colatina, no seu canal:youtube/sandrogamaoficial;

Com seu estilo extrovertido Sandro vai extrair histórias e claro, com muito bom humor buscando aqueles ‘causos’ que acontecem no futebol e depois todos morrem de rir

https://www.youtube.com/channel/UCZi_5dg-3mx_PaSn5n148dA