Sano: uma opção leve e equilibrada no coração da Barra da Tijuca

Comida saudável, ambiente agradável, preço justo e uma enorme variedade de pratos que vão desde um variadíssimo buffet de saladas até um menu japonês de extrema qualidade, essa é a proposta do Restaurante Sano.

Situado no Shopping Barra Square, no Parque das Rosas, o restaurante agrada aos mais exigentes paladares e é o ambiente perfeito para um almoço descontraído e delicioso. Democrático, o Sano funciona no sistema pese e pague e também oferece opções à la carte.

Dispondo de uma convidativa varanda na parte dos fundos voltada para uma rua arborizada, o Sano também é o lugar ideal para relaxar e desfrutar de uma verdadeira experiência gastronômica. Apenas para leitores dos portais Rio Notícias e Informa Rio que apresentarem o flyer da promoção acima, o restaurante também oferece 5% de desconto.

Localizado em: Barra Square Shopping Center

Endereço: Av. Marechal Henrique Lott, 333 – Barra da Tijuca, – RJ, 22631-370

Telefone: (21) 96611-9676

Pedido:ifood.com.br