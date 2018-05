SANTA CASA oferece mutirão de cirurgias plásticas

DE segunda, 14 de maio, até dia 18, cirurgiões plásticos farão um mutirão, focado na pós-gestação, com procedimentos estéticos e reparadores. Para participar, a candidata precisa ir até a Santa Casa, no Centro do Rio, durante esta semana, a partir das 8h e passará por uma triagem que irá detectar a indicação cirúrgica.

A ação é um incentivo às mulheres que já tiveram filhos e desejam corrigir partes do corpo, como o abdômen e seios. Também serão oferecidas cirurgias genitais.

Além dos procedimentos médicos, durante toda semana, a Santa Casa vai disponibilizar palestras gratuitas sobre os tipos de cirurgia na pós-gestação. A consulta é de graça, será cobrado o procedimento cirúrgico cobrado, em valor bem abaixo do mercado e com várias facilidades de pagamento, .

– É uma oportunidade única, antes de tudo, para quem deseja se informar e se candidatar a uma cirurgia plástica – destacou o cirurgião plástico Richard Robadey, médico do evento, que vai palestrar sobre cirurgia íntima.

A paciente inicialmente é atendida por um clínico, após a indicação é encaminhada para os exames complementares necessários à cirurgia. Depois desse processo, é feita a marcação da data da operação, que será realizada no Hospital da Gamboa para todos os casos.

A Santa Casa realiza uma série de atendimentos médicos sociais e fica na Rua Santa Luzia 206, no Centro.

Informações são: 2532-3092, 2220-7661, 99948-8495 (WhatsApp) e 98420-5276 (WhatsApp).

