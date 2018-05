Santander “Delícias do Brasil” celebra paladar nativo

O Santander”Delícias do Brasil” vai celebrar a gastronomia nativa no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, entre os dias 24 e 27 de maio, na primeira edição do evento. Na programação a presença de chefs renomados e produtores de diferentes regiões do país.

O público vai poder desfrutar de restaurantes e estandes na área externa do Jockey Clube, participar de workshops variados na parte interna do Jockey, além do restaurante Santander e da Vila dos Sabores com experiências gastronômicas únicas.

Já estão confirmadas as presenças do chef brasiliense Lui Veronese, à frente do badalado restaurante Sallva, no pontão do Lago Sul; Restaurante Mauá e o responsável pela casa, o chef Marcones Deus; a Chef Maria Victória, conhecida no Rio de Janeiro pelo projeto “Um Jantar em Minha Casa”, além do Chef César Santos, embaixador da gastronomia pernambucana, entre outros.

SERVIÇO

Jockey Club Brasileiro (Tribunas B e C) – Praça Santos Dumont, 31 – Gávea – Rio de Janeiro

Ingressos a partir de R$ 15,00

iNFORMAÇÕES E INGRESSOS: http://deliciasdobrasil.net.br/

